Мудрик выступил с заявлением после возвращения в футбол
Футболист поблагодарил болельщиков «Челси»
Украинский футболист Михаил Мудрик получил огромную поддержку от болельщиков после возвращения в футбол. Футболист решил поблагодарить фанатов через свои социальные сети.
«Спасибо вам, болельщики «Челси», – отметил украинский вингер.
Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика. 30 июля 2026 года FA и футболист по согласованию с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был признан уже отбытым.
Misha 🫶🏻 pic.twitter.com/8FhtFzEeVY— CFC Pics (@Mohxmmad) August 4, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский хавбек сыграл впервые с ноября 2024 года
Футболист отдал голевой пас на тренировке