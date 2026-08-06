Мудрик выступил с заявлением после возвращения в футбол

Украинский футболист Михаил Мудрик получил огромную поддержку от болельщиков после возвращения в футбол. Футболист решил поблагодарить фанатов через свои социальные сети.

«Спасибо вам, болельщики «Челси», – отметил украинский вингер.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика. 30 июля 2026 года FA и футболист по согласованию с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был признан уже отбытым.