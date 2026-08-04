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Украина. Премьер лига
04 августа 2026, 21:50 | Обновлено 04 августа 2026, 22:26
379
0

ЛНЗ расстался с защитником после аренды в другом клубе УПЛ

Одним свободным агентом в украинском футболе стало больше

04 августа 2026, 21:50 | Обновлено 04 августа 2026, 22:26
379
0
ЛНЗ расстался с защитником после аренды в другом клубе УПЛ
ФК ЛНЗ. Ярослав Кисиль
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Как стало известно Sport.ua, фланговый универсал Ярослав Кисиль после неудачной аренды в «Кудровке» (1 матч в весенней части сезона УПЛ) вернулся в ЛНЗ, но лишь для того, чтобы договориться с «фиолетовыми» о расторжении контракта, который действовал до 30 июня 2027 года.

23-летний Кисиль на протяжении своей недолгой карьеры выступал исключительно за клубы УПЛ. До ЛНЗ и «Кудровки» он играл за «Зарю», «Минай» и «Черноморец», которому черкасский клуб заплатил 100 тысяч евро за его трансфер прошлым летом.

В настоящее время портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 200 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что чемпион мира среди молодежи продолжит карьеру в Первой лиге.

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Источник: Забарный провел переговоры с титулованным клубом
Ярослав Кисиль ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ свободный агент расторжение контракта инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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