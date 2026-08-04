ЛНЗ расстался с защитником после аренды в другом клубе УПЛ

Как стало известно Sport.ua, фланговый универсал Ярослав Кисиль после неудачной аренды в «Кудровке» (1 матч в весенней части сезона УПЛ) вернулся в ЛНЗ, но лишь для того, чтобы договориться с «фиолетовыми» о расторжении контракта, который действовал до 30 июня 2027 года.

23-летний Кисиль на протяжении своей недолгой карьеры выступал исключительно за клубы УПЛ. До ЛНЗ и «Кудровки» он играл за «Зарю», «Минай» и «Черноморец», которому черкасский клуб заплатил 100 тысяч евро за его трансфер прошлым летом.

В настоящее время портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 200 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что чемпион мира среди молодежи продолжит карьеру в Первой лиге.