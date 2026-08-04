Журналист: Мудрик установил дедлайн для Челси по поводу своего будущего
Украинец уже к середине августа планирует определиться с планами
Британский журналист Бен Джейкобс заявил, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик, которому ранее отменили четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, попросил руководство своего клуба определиться с планами в отношении него до середины августа.
«Михаил Мудрик вызывает интерес у нескольких клубов. Мудрик завершит предсезонное турне «Челси» по Азии, а затем определится с дальнейшими шагами. Игрок надеется получить ясность до середины августа относительно того, останется ли он в основном составе, будет ли отдан в аренду или даже продан.
«Ковентри» — один из клубов, проявляющих интерес, но не единственный. «Челси» хочет сначала оценить форму и физическую готовность Мудрика, а затем будет работать с игроком, чтобы найти лучшее решение для всех сторон», — цитирует Джейкобса The Chelsea Chronicle.
Ранее в Англии журналист Аде Оладипо сделал скандальное заявление о Мудрике.
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