Журналист: Мудрик установил дедлайн для Челси по поводу своего будущего

Британский журналист Бен Джейкобс заявил, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик, которому ранее отменили четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, попросил руководство своего клуба определиться с планами в отношении него до середины августа.

«Михаил Мудрик вызывает интерес у нескольких клубов. Мудрик завершит предсезонное турне «Челси» по Азии, а затем определится с дальнейшими шагами. Игрок надеется получить ясность до середины августа относительно того, останется ли он в основном составе, будет ли отдан в аренду или даже продан.

«Ковентри» — один из клубов, проявляющих интерес, но не единственный. «Челси» хочет сначала оценить форму и физическую готовность Мудрика, а затем будет работать с игроком, чтобы найти лучшее решение для всех сторон», — цитирует Джейкобса The Chelsea Chronicle.

Ранее в Англии журналист Аде Оладипо сделал скандальное заявление о Мудрике.