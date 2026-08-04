«Это особый игрок». Алонсо сделал важное заявление о будущем Мудрика

Главный тренер лондонского «Челси» Хаби Алонсо заявил, что в клубе ещё не приняли решение относительно будущего вингера сборной Украины Михаила Мудрика, которому ранее отменили четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

«Мы очень рады, что Миша смог быть с нами. Вы можете видеть его улыбку и то, как прекрасно он чувствует себя частью команды. Мы рады, что он вернулся в нашу команду.

Решение относительно его будущего еще не принято. Нам следует оценить ситуацию. Он — особенный игрок, но это и особенный случай, поэтому нам нужно быть внимательными», — цитирует Алонсо The Chelsea Chronicle.

Ранее в Англии журналист Аде Оладипо сделал скандальное заявление о Мудрике.