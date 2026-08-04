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Лига Европы
Маккаби Тель-Авив
06.08.2026 19:00 - : -
ЦСКА София
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Лига Европы
04 августа 2026, 21:27 | Обновлено 04 августа 2026, 21:36
22
0

Маккаби Тель-Авив – ЦСКА София. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ

Матч начнется 6 августа в 19:00 по Киеву

04 августа 2026, 21:27 | Обновлено 04 августа 2026, 21:36
22
0
Маккаби Тель-Авив – ЦСКА София. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
ЦСКА София
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В четверг, 6 августа, состоится первый поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Маккаби Тель-Авив» и «ЦСКА София». По киевскому времени игра начнется в 19:00.

Маккаби Тель-Авив

Предыдущий сезон для израильской команды сложился не лучшим образом. За 36 поединков национальной лиги «Маккаби» смог набрать только 66 очков, благодаря которым занял 3-ю позицию турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Хапоэля Беэр-Шевы», составляло 13 зачетных пунктов.

Тот же «Хапоэль Беер-Шеву» «Маккаби» одолел в финале Кубка и Суперкубка Израиля со счетом 1:2 и 1:3 соответственно. Кроме этого, во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы коллектив обыграл молдавский «Шериф» 6:0 по сумме 2-х матчей.

ЦСКА София

Для болгар текущий сезон тоже стартовал вполне неплохо. После 3 туров национальной лиги на балансе столичного клуба есть 7 очков, благодаря которым он находится на 5-м месте турнирной таблицы. Лидеры, «Левски» и «Лудогорец», опережают клуб всего на 2 пункта.

Также клуб является действующим обладателем Кубка Болгарии – в финале команда в серии пенальти обыграла пловдовский «Локомотив». В 3-м квалификационном раунде Лиги Европы болгары победили «Дерри Сити», а во 2-м в серии пенальти после ничьей 0:0 по сумме 2-х матчей выбили азербайджанский «Карабах».

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Прогноз


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Прогноз Sport.ua
Маккаби Тель-Авив
6 августа 2026 -
19:00
ЦСКА София
Обе забьют 1.79 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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Маккаби Тель-Авив ЦСКА София прогнозы прогнозы на футбол Лига Европы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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