В четверг, 6 августа, состоится первый поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Маккаби Тель-Авив» и «ЦСКА София». По киевскому времени игра начнется в 19:00.



Маккаби Тель-Авив



Предыдущий сезон для израильской команды сложился не лучшим образом. За 36 поединков национальной лиги «Маккаби» смог набрать только 66 очков, благодаря которым занял 3-ю позицию турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Хапоэля Беэр-Шевы», составляло 13 зачетных пунктов.



Тот же «Хапоэль Беер-Шеву» «Маккаби» одолел в финале Кубка и Суперкубка Израиля со счетом 1:2 и 1:3 соответственно. Кроме этого, во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы коллектив обыграл молдавский «Шериф» 6:0 по сумме 2-х матчей.



ЦСКА София



Для болгар текущий сезон тоже стартовал вполне неплохо. После 3 туров национальной лиги на балансе столичного клуба есть 7 очков, благодаря которым он находится на 5-м месте турнирной таблицы. Лидеры, «Левски» и «Лудогорец», опережают клуб всего на 2 пункта.



Также клуб является действующим обладателем Кубка Болгарии – в финале команда в серии пенальти обыграла пловдовский «Локомотив». В 3-м квалификационном раунде Лиги Европы болгары победили «Дерри Сити», а во 2-м в серии пенальти после ничьей 0:0 по сумме 2-х матчей выбили азербайджанский «Карабах».



Личные встречи



Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.



Прогноз



Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.99 для "Маккаби" и 3.73 для «ЦСКА Софии». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.