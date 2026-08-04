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  4. После разгрома Кудровки Шахтер не смог обыграть команду Первой лиги
Украина. Премьер лига
04 августа 2026, 21:27 |
2223
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После разгрома Кудровки Шахтер не смог обыграть команду Первой лиги

«Шахтер» и «Куликов-Белка» сыграли вничью

04 августа 2026, 21:27 |
2223
0
После разгрома Кудровки Шахтер не смог обыграть команду Первой лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер Донецк
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После победы в стартовом матче сезона «Шахтер» провел спарринг с ФК «Куликов-Белка», задействовав в основном футболистов, не игравших с «Кудровкой» в первом туре УПЛ (5:1).

Товарищеская игра завершилась со счетом 1:1. Гол в составе «горняков» забил Проспер Оба.

Состав «Шахтера»: Твардовский, Караваев, Грамм, Очеретько (Гочолейшвили, 46), Азаров, Сметана, Изаки (Цуканов, 46), Лукас, Райан (Невертон, 46), Мейреллиш (Проспер, 46), Траоре.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Кудровка Шахтер - Кудровка Куликов-Белка
Руслан Полищук Источник: ФК Шахтер Донецк
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