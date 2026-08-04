После разгрома Кудровки Шахтер не смог обыграть команду Первой лиги

После победы в стартовом матче сезона «Шахтер» провел спарринг с ФК «Куликов-Белка», задействовав в основном футболистов, не игравших с «Кудровкой» в первом туре УПЛ (5:1).

Товарищеская игра завершилась со счетом 1:1. Гол в составе «горняков» забил Проспер Оба.

Состав «Шахтера»: Твардовский, Караваев, Грамм, Очеретько (Гочолейшвили, 46), Азаров, Сметана, Изаки (Цуканов, 46), Лукас, Райан (Невертон, 46), Мейреллиш (Проспер, 46), Траоре.