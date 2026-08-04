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Украина. Премьер лига
04 августа 2026, 13:49 | Обновлено 04 августа 2026, 13:52
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0

ФОТО. Шахтер разгромил Кудровку и стал лидером УПЛ после первого тура

Горняки отгрузили 5 мячей в ворота соперников

04 августа 2026, 13:49 | Обновлено 04 августа 2026, 13:52
121
0
ФОТО. Шахтер разгромил Кудровку и стал лидером УПЛ после первого тура
ФК Шахтер
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Вечером 3 августа во Львове состоялся матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги 2026/27.

Шахтер принимал Кудровку, и команда Арды Турана одержала разгромную победу со счетом 5:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева активно начали встречу и еще до перерыва создали ряд опасных моментов. На 32-й минуте Шахтер открыл счет. После передачи Педро Энрике бразилец Педриньо тонко вывел мяч на Алиссона Сантану, который ударом головой переиграл вратаря. Однако удержать преимущество до перерыва не удалось. На 42-й минуте после подачи с углового Артур Думанюк точно пробил головой и восстановил равновесие.

После перерыва горняки быстро вернули себе преимущество. На 55-й минуте Алиссон Сантана навесил с правого фланга, а Кауан Элиас выиграл борьбу в воздухе и ударом головой сделал счет 2:1. На 72-й минуте бразилец Кауан Элиас оформил дубль, первым оказавшись на добивании после сейва голкипера.

Вскоре Шахтер забил снова. Лука Мейреллиш, который только вышел на замену, уже первым касанием мяча замкнул подачу с углового и довел счет до 4:1. В компенсированное время Олег Очеретько вывел Кауана Элиаса один на один с вратарем, и нападающий хладнокровно реализовал свой шанс, оформив хет-трик и установив окончательный счет (5:1).

Шахтер с крупной победы над Кудровкой (5:1) начал новый сезон УПЛ и набрал первые три очка (первое место в УПЛ). Защитник Александр Караваев дебютировал за Шахтер. Следующий матч команда Арды Турана проведет 9 августа на выезде против Эпицентра.

УПЛ. 1-й тур. 4 августа 2026

Львов, Арена Львов, 4166 зрителей

18:00. Шахтер Донецк – Кудровка – 5:1 (1:1)

Голы: Алиссон Сантана, 32, Кауан Элиас, 55, 72, 90+2, Лука Мейреллиш, 80 – Артур Думанюк, 42

Шахтер: Ризнык, Винисиус Тобиас (Караваев, 85), Бондарь, Матвиенко (кап), Педро Энрике, Назарина (Очеретько, 68), Бондаренко (Цуканов, 68), Педриньо (Мейреллиш, 80), Алиссон, Мендоса (Невертон, 68), Кауан Элиас

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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