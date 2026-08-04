ВИДЕО. Игрок Сток Сити поиздевался над Миколенко в товарищеском матче
Украинский защитник отличился неудачной игрой в одном из эпизодов
В Twitter набрал популярность ролик с не самой удачной игрой украинского защитника «Эвертона» Виталия Миколенко в товарищеском матче со «Сток Сити».
В одном из моментов, произошедшем в конце первого тайма встречи, 27-летний игрок клуба из Ливерпуля неосторожно сыграл против соперника, попытавшись отобрать у него мяч. Но футболист «Сток Сити» оказался ловчее — он прокинул мяч между ног украинца и сразу вывел на ударную позицию своего партнера по команде, который пробил в перекладину.
Сам матч также сложился неудачно для Миколенко. «Эвертон» уступил «Сток Сити» со счётом 0:1. Виталий провёл на поле около часа, украинца заменили через две минуты после того, как его команда пропустила единственный в матче гол.
Ранее агент объяснил, почему Миколенко продлил контракт с «Эвертоном».
Everton a prolongé son contrat.🤣🤣 pic.twitter.com/mP5NfWnRRm— French Toffees 🇫🇷 (@EvertonFanFR) July 28, 2026
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