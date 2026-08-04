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  4. ВИДЕО. Игрок Сток Сити поиздевался над Миколенко в товарищеском матче
Англия
04 августа 2026, 21:09 |
971
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ВИДЕО. Игрок Сток Сити поиздевался над Миколенко в товарищеском матче

Украинский защитник отличился неудачной игрой в одном из эпизодов

04 августа 2026, 21:09 |
971
1 Comments
ВИДЕО. Игрок Сток Сити поиздевался над Миколенко в товарищеском матче
Getty Images/Global Images Ukraine
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В Twitter набрал популярность ролик с не самой удачной игрой украинского защитника «Эвертона» Виталия Миколенко в товарищеском матче со «Сток Сити».

В одном из моментов, произошедшем в конце первого тайма встречи, 27-летний игрок клуба из Ливерпуля неосторожно сыграл против соперника, попытавшись отобрать у него мяч. Но футболист «Сток Сити» оказался ловчее — он прокинул мяч между ног украинца и сразу вывел на ударную позицию своего партнера по команде, который пробил в перекладину.

Сам матч также сложился неудачно для Миколенко. «Эвертон» уступил «Сток Сити» со счётом 0:1. Виталий провёл на поле около часа, украинца заменили через две минуты после того, как его команда пропустила единственный в матче гол.

Ранее агент объяснил, почему Миколенко продлил контракт с «Эвертоном».

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Виталий Миколенко товарищеские матчи Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Чемпионшип видео учебно-тренировочные сборы
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Ох, і довго ж ви це відео шукали) Вони тиждень тому грали. Давайте ще з 25 року пошукайте - впевнений, там теж було шось цікаве
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