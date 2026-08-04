Сколько заработает Артем? Довбик – самый высокооплачиваемый игрок Болоньи

Нападающий сборной Украины Артем Довбик станет самым высокооплачиваемым игроком «Болоньи», сообщает Capology.

В новом клубе 29-летний нападающий будет получать «на руки» 3,7 млн евро в год. С учетом бонусов эта сумма может вырасти до 4,63 млн евро. Столько же в «Болонье» зарабатывает только вингер Риккардо Орсолини: у него и у украинца — самые высокие зарплаты в клубе.

Права на Довбика принадлежат римской «Роме», с которой у Артема действует контракт до лета 2029 года. За «Болонью» украинец будет выступать на правах аренды, рассчитанной на один сезон. По ее окончании «красно-синие» получат право выкупить контракт нападающего за 17 млн евро.

Ранее стали известны все цифры и детали перехода Довбика в «Болонью».