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  4. Сколько заработает Артем? Довбик – самый высокооплачиваемый игрок Болоньи
Италия
04 августа 2026, 21:03 |
955
0

Сколько заработает Артем? Довбик – самый высокооплачиваемый игрок Болоньи

Украинец может получить в итальянском клубе 4,63 млн евро за сезон

04 августа 2026, 21:03 |
955
0
Сколько заработает Артем? Довбик – самый высокооплачиваемый игрок Болоньи
Getty Images/Global Images Ukraine
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Нападающий сборной Украины Артем Довбик станет самым высокооплачиваемым игроком «Болоньи», сообщает Capology.

В новом клубе 29-летний нападающий будет получать «на руки» 3,7 млн евро в год. С учетом бонусов эта сумма может вырасти до 4,63 млн евро. Столько же в «Болонье» зарабатывает только вингер Риккардо Орсолини: у него и у украинца — самые высокие зарплаты в клубе.

Права на Довбика принадлежат римской «Роме», с которой у Артема действует контракт до лета 2029 года. За «Болонью» украинец будет выступать на правах аренды, рассчитанной на один сезон. По ее окончании «красно-синие» получат право выкупить контракт нападающего за 17 млн евро.

Ранее стали известны все цифры и детали перехода Довбика в «Болонью».

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Артем Довбик Болонья Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу зарплаты финансы
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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