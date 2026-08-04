Ивоби вспомнил, как Месси его опозорил: «Пришлось изменить прическу»

Экс-вингер «Арсенала» Алекс Ивоби вспомнил о первой встрече на поле с Лионелем Месси.

«Мой дебют в Лиге чемпионов состоялся против команды «Барселоны» MSN. Все боялись подкатиться под Месси, поэтому я подумал: «Я сделаю это».

Его первое касание мяча отправило меня в полет. Этот дриблинг до сих пор можно увидеть на YouTube, и я даже изменил прическу, чтобы меня не узнали», – с улыбкой вспомнил Ивоби.

30-летний нигериец сейчас играет за «Фулхэм».