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  4. Ивоби вспомнил, как Месси его опозорил: «Пришлось изменить прическу»
Лига чемпионов
04 августа 2026, 20:26 |
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Ивоби вспомнил, как Месси его опозорил: «Пришлось изменить прическу»

Алекс Ивоби – о попытке сыграть в подкат против Лионеля Месси

04 августа 2026, 20:26 |
250
0
Ивоби вспомнил, как Месси его опозорил: «Пришлось изменить прическу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Ивоби
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Экс-вингер «Арсенала» Алекс Ивоби вспомнил о первой встрече на поле с Лионелем Месси.

«Мой дебют в Лиге чемпионов состоялся против команды «Барселоны» MSN. Все боялись подкатиться под Месси, поэтому я подумал: «Я сделаю это».

Его первое касание мяча отправило меня в полет. Этот дриблинг до сих пор можно увидеть на YouTube, и я даже изменил прическу, чтобы меня не узнали», – с улыбкой вспомнил Ивоби.

30-летний нигериец сейчас играет за «Фулхэм».

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Алекс Ивоби Лионель Месси Барселона Арсенал Лондон Лига чемпионов
Руслан Полищук Источник
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