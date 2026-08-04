Лига чемпионов04 августа 2026, 20:26 |
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Ивоби вспомнил, как Месси его опозорил: «Пришлось изменить прическу»
Алекс Ивоби – о попытке сыграть в подкат против Лионеля Месси
04 августа 2026, 20:26 |
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Экс-вингер «Арсенала» Алекс Ивоби вспомнил о первой встрече на поле с Лионелем Месси.
«Мой дебют в Лиге чемпионов состоялся против команды «Барселоны» MSN. Все боялись подкатиться под Месси, поэтому я подумал: «Я сделаю это».
Его первое касание мяча отправило меня в полет. Этот дриблинг до сих пор можно увидеть на YouTube, и я даже изменил прическу, чтобы меня не узнали», – с улыбкой вспомнил Ивоби.
30-летний нигериец сейчас играет за «Фулхэм».
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