Юнион Сент-Жилуаз

4 августа будет много игр квалификации Лиги чемпионов, среди которых и противостояние Роял Юнион Сент-Жиллуаз – Буде/Глимт. Матч начнется в 21:00 по киевскому времени.

Роял Юнион Сент-Жиллуаз

Бельгийский клуб в прошлом сезоне стал вице-чемпионом своей страны, что и позволило пробиться в квалификацию Лиги чемпионов. Юнион в прошлом сезоне играл в основном раунде самого престижного еврокубка, однако, в плей-офф не пробился, так как отстал от топ-24 по дополнительным показателям.

Сезон для клуба начался удачно, на днях удалось выиграть Суперкубок Бельгии в матче против Брюгге, хотя одолели соперника только в серии пенальти, после 1:1 в основное время. В плане престижа и финансов важно пробиться в основную сетку квалификации Лиги чемпионов.

Буде/Глимт

В прошлом сезоне норвежский клуб тоже играл в основном раунде Лиги чемпионов, где натворил немало шума. После шести туров Буде/Глимт не имел в активе побед, 3 ничьи и столько поражений, но в концовке сенсационно обыграл Атлетико и Манчестер Сити, что позволило пробиться в плей-офф.

В стыковых матчах команда смогла выбить из борьбы грозный миланский Интер – 3:1 дома и 2:1 в гостях. Могли пройти и Спортинг, который обыграли на своем поле 3:0, однако, с таким же счетом уступили в гостях, а потом соперник добился своего в овертайме – 0:5.

Норвежский чемпионат в самом разгаре, после 16 туров Глимт является лидером, но Викинг отстает всего на очко, имея игру в запасе.

Личные встречи

Соперники пересекались всего раз, матч состоялся в 2020 году, в рамках основного этапа Лиги Европы, бельгийский клуб играл дома, встреча завершилась нулевой ничьей.

Прогноз

Встречаются две крепкие команды, которые ставят перед собой задачу пробиться в основной раунд Лиги чемпионов. В первом матче, зачастую, соперники играют осторожно, держа в уме ответную игру. Бельгийский клуб считается небольшим фаворитом, что объясняется фактором своей арены. Я жду интересного матча примерно равных соперников, ожидаю увидеть результативный футбол и ставлю на тотал больше 2,5 голов за 1,64.