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  4. Юнион Сент-Жилуаз – Буде-Глимт. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Лига чемпионов
04 августа 2026, 20:04 | Обновлено 04 августа 2026, 20:05
205
0

Юнион Сент-Жилуаз – Буде-Глимт. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Встреча начнется 4 августа в 21:00 по Киеву

04 августа 2026, 20:04 | Обновлено 04 августа 2026, 20:05
205
0
Юнион Сент-Жилуаз – Буде-Глимт. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine
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4 августа будет много игр квалификации Лиги чемпионов, среди которых и противостояние Роял Юнион Сент-Жиллуаз – Буде/Глимт. Матч начнется в 21:00 по киевскому времени.

Роял Юнион Сент-Жиллуаз

Бельгийский клуб в прошлом сезоне стал вице-чемпионом своей страны, что и позволило пробиться в квалификацию Лиги чемпионов. Юнион в прошлом сезоне играл в основном раунде самого престижного еврокубка, однако, в плей-офф не пробился, так как отстал от топ-24 по дополнительным показателям.

Сезон для клуба начался удачно, на днях удалось выиграть Суперкубок Бельгии в матче против Брюгге, хотя одолели соперника только в серии пенальти, после 1:1 в основное время. В плане престижа и финансов важно пробиться в основную сетку квалификации Лиги чемпионов.

Буде/Глимт

В прошлом сезоне норвежский клуб тоже играл в основном раунде Лиги чемпионов, где натворил немало шума. После шести туров Буде/Глимт не имел в активе побед, 3 ничьи и столько поражений, но в концовке сенсационно обыграл Атлетико и Манчестер Сити, что позволило пробиться в плей-офф.

В стыковых матчах команда смогла выбить из борьбы грозный миланский Интер – 3:1 дома и 2:1 в гостях. Могли пройти и Спортинг, который обыграли на своем поле 3:0, однако, с таким же счетом уступили в гостях, а потом соперник добился своего в овертайме – 0:5.

Норвежский чемпионат в самом разгаре, после 16 туров Глимт является лидером, но Викинг отстает всего на очко, имея игру в запасе.

Личные встречи

Соперники пересекались всего раз, матч состоялся в 2020 году, в рамках основного этапа Лиги Европы, бельгийский клуб играл дома, встреча завершилась нулевой ничьей.

Прогноз

Встречаются две крепкие команды, которые ставят перед собой задачу пробиться в основной раунд Лиги чемпионов. В первом матче, зачастую, соперники играют осторожно, держа в уме ответную игру. Бельгийский клуб считается небольшим фаворитом, что объясняется фактором своей арены. Я жду интересного матча примерно равных соперников, ожидаю увидеть результативный футбол и ставлю на тотал больше 2,5 голов за 1,64.

Прогноз Sport.ua
Юнион Сент-Жилуаз
4 августа 2026 -
21:00
Будё-Глимт
Тотал больше 2.5 1.64 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Буде-Глимт Юнион Сент-Жилуаз Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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