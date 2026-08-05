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  4. Поставлена точка в переходе Мудрика во французский Страсбург
Англия
05 августа 2026, 21:28 |
6951
0

Поставлена точка в переходе Мудрика во французский Страсбург

«Челси» не планирует отправлять украинца

05 августа 2026, 21:28 |
6951
0
Поставлена точка в переходе Мудрика во французский Страсбург
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Лондонский «Челси» пока не планирует отправлять украинского вингера Михаила Мудрика в аренду во французский «Страсбург».

По информации источников, вариант с временным переходом футболиста в клуб из Эльзаса пока даже не рассматривался и вряд ли будет реализован.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика. 30 июля 2026 года FA и футболист по согласованию с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был признан уже отбытым.

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Страсбург аренда игрока Михаил Мудрик Челси трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Дмитрий Олийченко Источник: The Athletic
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