Поставлена точка в переходе Мудрика во французский Страсбург

Лондонский «Челси» пока не планирует отправлять украинского вингера Михаила Мудрика в аренду во французский «Страсбург».

По информации источников, вариант с временным переходом футболиста в клуб из Эльзаса пока даже не рассматривался и вряд ли будет реализован.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика. 30 июля 2026 года FA и футболист по согласованию с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был признан уже отбытым.