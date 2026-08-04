Олег Федор вспомнил, как Игорь Краснопир назвал его «крысой»

Полузащитник «Полесья» Олег Федор вспомнил обмен футболками с аргентинцем Хулианом Альваресом.

– В клубе вы играете вместе с Игорем Краснопиром, которого знаете уже много лет. Между вами произошла интересная история, связанная с футболкой Хулиана Альвареса. После матча Украина – Аргентина вам пришлось почти 20 минут ждать у раздевалки, чтобы обменяться с ним футболками. Как вы рассказывали, Альварес поначалу даже забыл об обмене. Расскажите немного больше об этой истории.

– Не знаю, наверное, мне повезло. Не знаю, хотел ли Игорь, намеревался ли взять футболку еще до матча, во время него или уже после финального свистка.

Но мне, наверное, повезло больше, потому что после финального свистка я инстинктивно пошел в его сторону. Он был недалеко от меня, поэтому я его сразу поймал. И просто ему уже было некуда деваться. Он мне пообещал футболку. А потом, когда Игорь к нему подошел, тот сказал: «Извини, я уже пообещал».

– Игорь не обиделся?

– Да, говорил, что я «крыса» (смеется, – прим.).