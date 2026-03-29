ФЕДОР: «Предложение от Полесья? Очень удивился»

Украинский полузащитник Олег Федор прокомментировал переход в «Полесье» и сотрудничество с тренерским штабом Руслана Ротаня.

– Когда ты впервые услышал, что тобой интересуется «Полесье», какая была твоя первая реакция? Что почувствовал? Что в тот момент подумал? Удивился, обрадовался?

– Очень обрадовался.

– А удивился?

– Очень удивился. Сначала не верил, потому что бывает много разных слухов в социальных сетях, и если взять сейчас современные паблики, самые популярные в том же Инстаграме, то они могут выставить какой-то пост, и там уже ажиотаж, очень много внимания вокруг этой информации. А потом через два часа этот же ресурс опровергает эту информацию. Когда впервые услышал о заинтересованности со стороны «Полесья», я просто не понимал, насколько серьезной была заинтересованность.

– А когда понял, что серьезная?

– Это были очень классные ощущения, потому что как раз был на стрижке в тот момент, когда мне позвонил мой агент Вадим Шаблий. И я там уже… меня стригли, ко мне барбер что-то говорит, а я так немного в облаках летал, классные и позитивные эмоции.

– Почему-то твой трансфер сопровождало много разной информации, которую распространяли футбольные инсайдеры. Информационный фон был интересный вокруг твоего трансфера.

– Я на это внимания не обращаю, и оно меня никак не задевает.

– Мне кажется, что стиль игры «Полесья», который прививает Руслан Ротань команде, мне кажется, тебе больше всего подходит. А как тебе кажется?

– Мне тоже так кажется. Из своей памяти скажу, что во время работы с Русланом Петровичем, Сергеем Сергеевичем, хоть за этот небольшой промежуток времени, что мы работали – первое, это когда мы ездили на товарищескую игру со сборной Японии, это буквально неделя, может быть две недели времени. Потом турнир во Франции, международная подготовка к Олимпийским играм и сами Олимпийские игры – я думаю, что там в целом два месяца совместной работы, но за такой короткий срок мне было очень легко и комфортно работать. Очень понятные были требования, что именно от меня нужно на футбольном поле, поэтому мне очень нравилось. Когда тебе не нужно думать за какие-то моменты, тебе все понятно, и ты просто наслаждаешься игрой и можешь показывать свою лучшую игру.