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  4. Челси будет непросто удержать Мудрика. Михаил такого не ожидал
Англия
04 августа 2026, 20:02 |
2818
3

Челси будет непросто удержать Мудрика. Михаил такого не ожидал

Украинцем интересуется ряд команд из топ-чемпионатов

04 августа 2026, 20:02 |
2818
3 Comments
Челси будет непросто удержать Мудрика. Михаил такого не ожидал
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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После возвращения в футбол Михаил Мудрик привлек внимание клубов из Англии, Италии, Германии и Испании. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, «Челси» пока не принял окончательного решения относительно будущего украинца. В клубе рассматривают вариант с его пребыванием в основной команде, если тренерский штаб сочтёт, что он сможет помочь в борьбе за место в Лиге чемпионов.

Напомним, недавно Спортивный арбитражный суд разрешил Мудрику немедленно вернуться к официальным матчам. Украинец уже тренируется с основной командой «Челси» и может сыграть в товарищеском матче против «Ювентуса» 5 августа.

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Дмитрий Олийченко Источник: The Athletic
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Комментарии 3
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Починаємо новий серіал за  яку команду буде грати Мудрик 
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Челсі стільки втратив на ньому, що всі можуть тільки облизатися. Цінник на Мурзіка буде непідйомним для усіх "зацікавлених" незалежно від його гри.
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