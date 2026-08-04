Челси будет непросто удержать Мудрика. Михаил такого не ожидал

После возвращения в футбол Михаил Мудрик привлек внимание клубов из Англии, Италии, Германии и Испании. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, «Челси» пока не принял окончательного решения относительно будущего украинца. В клубе рассматривают вариант с его пребыванием в основной команде, если тренерский штаб сочтёт, что он сможет помочь в борьбе за место в Лиге чемпионов.

Напомним, недавно Спортивный арбитражный суд разрешил Мудрику немедленно вернуться к официальным матчам. Украинец уже тренируется с основной командой «Челси» и может сыграть в товарищеском матче против «Ювентуса» 5 августа.