Карабах включил украинца в заявку на матч Лиги конференций против Динамо
Алексей Кащук сможет выйти на поле в противостоянии третьего квалификационного раунда
Азербайджанский «Карабах» опубликовал заявку на предстоящий матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций против киевского «Динамо», который состоится 6 августа.
Главный тренер Гурбан Гурбанов включил в список всего 20 футболистов. Вне заявки остался форвард Закария Саво, который выбыл на длительный срок из-за травмы.
На данный момент в списке нет воспитанников «Карабаха», которые ранее числились в списке B в квалификации Лиги Европы.
Вратари: Шахрудин Магомедалиев, Мартин Зломислич, Матеуш Кохальск
Защитники: Матеус Силва, Бенце Варконьи, Бруно Ланга, Бахлул Мустафазаде, Эльвин Джафаргулиев, Бадави Гусейнов
Полузащитники: Марко Янкович, Джони Монтьель, Кади, Чебраил Макрецкис, Педро Бикальо, Самуэл Лобату
Нападающие: Джали Муаддиб, Абделла Зубир, Алексей Кащук, Муса Гурбанлы, Реналдо Сефас
Против киевского клуба в будущей игре может выйти украинский вингер, воспитанник донецкого «Шахтера» Алексей Кащук, который играет в азербайджанской команде с сентября 2024 года.
Первый матч «Карабаха» с «Динамо» состоится 6 августа на стадионе «Арена Люблин» в Польше, а ответный пройдет 13 августа на арене «Тофик Бахрамов» в Баку.
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