Карабах включил украинца в заявку на матч Лиги конференций против Динамо

Азербайджанский «Карабах» опубликовал заявку на предстоящий матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций против киевского «Динамо», который состоится 6 августа.

Главный тренер Гурбан Гурбанов включил в список всего 20 футболистов. Вне заявки остался форвард Закария Саво, который выбыл на длительный срок из-за травмы.

На данный момент в списке нет воспитанников «Карабаха», которые ранее числились в списке B в квалификации Лиги Европы.

Вратари: Шахрудин Магомедалиев, Мартин Зломислич, Матеуш Кохальск

Защитники: Матеус Силва, Бенце Варконьи, Бруно Ланга, Бахлул Мустафазаде, Эльвин Джафаргулиев, Бадави Гусейнов

Полузащитники: Марко Янкович, Джони Монтьель, Кади, Чебраил Макрецкис, Педро Бикальо, Самуэл Лобату

Нападающие: Джали Муаддиб, Абделла Зубир, Алексей Кащук, Муса Гурбанлы, Реналдо Сефас

Против киевского клуба в будущей игре может выйти украинский вингер, воспитанник донецкого «Шахтера» Алексей Кащук, который играет в азербайджанской команде с сентября 2024 года.

Первый матч «Карабаха» с «Динамо» состоится 6 августа на стадионе «Арена Люблин» в Польше, а ответный пройдет 13 августа на арене «Тофик Бахрамов» в Баку.