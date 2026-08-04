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Лига конференций
04 августа 2026, 18:47 |
651
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Карабах включил украинца в заявку на матч Лиги конференций против Динамо

Алексей Кащук сможет выйти на поле в противостоянии третьего квалификационного раунда

04 августа 2026, 18:47 |
651
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Карабах включил украинца в заявку на матч Лиги конференций против Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Кащук
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Азербайджанский «Карабах» опубликовал заявку на предстоящий матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций против киевского «Динамо», который состоится 6 августа.

Главный тренер Гурбан Гурбанов включил в список всего 20 футболистов. Вне заявки остался форвард Закария Саво, который выбыл на длительный срок из-за травмы.

На данный момент в списке нет воспитанников «Карабаха», которые ранее числились в списке B в квалификации Лиги Европы.

Вратари: Шахрудин Магомедалиев, Мартин Зломислич, Матеуш Кохальск

Защитники: Матеус Силва, Бенце Варконьи, Бруно Ланга, Бахлул Мустафазаде, Эльвин Джафаргулиев, Бадави Гусейнов

Полузащитники: Марко Янкович, Джони Монтьель, Кади, Чебраил Макрецкис, Педро Бикальо, Самуэл Лобату

Нападающие: Джали Муаддиб, Абделла Зубир, Алексей Кащук, Муса Гурбанлы, Реналдо Сефас

Против киевского клуба в будущей игре может выйти украинский вингер, воспитанник донецкого «Шахтера» Алексей Кащук, который играет в азербайджанской команде с сентября 2024 года.

Первый матч «Карабаха» с «Динамо» состоится 6 августа на стадионе «Арена Люблин» в Польше, а ответный пройдет 13 августа на арене «Тофик Бахрамов» в Баку.

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Лига конференций Динамо - Карабах Карабах Динамо Киев Алексей Кащук Гурбан Гурбанов заявка
Николай Тытюк Источник: Azerisport.com
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Комментарии 1
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в заявці 20 осіб по списку "А" в т.ч. 15 іноземців (включно з Кащуком) і 5 азерів. До слова: ось до чого призводить захоплення легіонерами. До речі, заявку в УЄФА дозволяється подавати а об'ємі 25 осіб, і з них власних вихованців клубу - 4 особи; вихованців федерації - 4 особи; легіонерів - 17 осіб.
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