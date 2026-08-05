Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Самый высокооплачиваемый футболист Полесья отказался играть за сборную
Украина. Премьер лига
05 августа 2026, 08:17 | Обновлено 05 августа 2026, 08:42
1608
1

Самый высокооплачиваемый футболист Полесья отказался играть за сборную

Леандру Андраде последний раз играл за Кабо-Верде в ноябре 2023 года

05 августа 2026, 08:17 | Обновлено 05 августа 2026, 08:42
1608
1 Comments
Самый высокооплачиваемый футболист Полесья отказался играть за сборную
ФК Полесье Житомир. Леандру Андраде
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вингер житомирского «Полесья» Леандру Андраде прокомментировал свое решение отказаться от выступлений в составе сборной Кабо-Верде, где он провел семь матчей:

«Прекратить выступления в сборной было мое решение. Меня очень любили тренеры, и мы с ними хорошо общались. Однако я принял такое решение, чтобы больше времени находиться со своей семьей. Сейчас я сосредоточен только на «Полесье», чтобы принести команде хорошие результаты.

Прошло уже три года, как я принял это решение. Было очень далеко летать в сборную. Когда я летел в национальную команду, то пропускал некоторые матчи «Карабаха» в чемпионате. Верное ли это решение – знает только Бог.

В то время для меня клуб был на первом месте. Что касается сейчас, не знаю. Посмотрим, как сложится у меня в «Полесье». Возможно, я еще вернусь, но не буду загадывать», – признался Андраде.

Во время летнего трансферного окна вингер покинул азербайджанский «Карабах» и перебрался в чемпионат Украины, где провел один матч (плюс две игры в Лиге конференций).

Андраде является самым высокооплачиваемым игроком житомирской команды. Легионер подписал контракт до июня 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 3,5 миллиона евро.

По теме:
Суркис встретился с Ребровым. Было принято решение
Петр СТАСЮК: «Полностью довольны быть не можем»
КОПОЛОВЕЦ: «После Шахтера это самая сильная команда в нашем чемпионате»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Леандру Андраде сборная Кабо-Верде по футболу
Николай Тытюк Источник: Футбол 24
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Раскрыто, как Мудрик избежал дисквалификации: решающим стал один факт
Футбол | 05 августа 2026, 08:32 0
Раскрыто, как Мудрик избежал дисквалификации: решающим стал один факт
Раскрыто, как Мудрик избежал дисквалификации: решающим стал один факт

Украинский вингер вернулся в футбол

«Соцсети – фейк». Судаков показал настоящую вечеринку с Мудриком и Трубиным
Футбол | 05 августа 2026, 02:05 6
«Соцсети – фейк». Судаков показал настоящую вечеринку с Мудриком и Трубиным
«Соцсети – фейк». Судаков показал настоящую вечеринку с Мудриком и Трубиным

Георгий Судаков чудесно провел время

Илья Забарный определился с клубом, в котором начнет новый сезон
Футбол | 04.08.2026, 16:16
Илья Забарный определился с клубом, в котором начнет новый сезон
Илья Забарный определился с клубом, в котором начнет новый сезон
Усик выступил с обращением в адрес Турки Аль-Шейха
Бокс | 05.08.2026, 08:26
Усик выступил с обращением в адрес Турки Аль-Шейха
Усик выступил с обращением в адрес Турки Аль-Шейха
Челси будет непросто удержать Мудрика. Михаил такого не ожидал
Футбол | 05.08.2026, 07:19
Челси будет непросто удержать Мудрика. Михаил такого не ожидал
Челси будет непросто удержать Мудрика. Михаил такого не ожидал
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
в азерів був топ; в поліссі поки що в жопі
Ответить
0
Популярные новости
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
04.08.2026, 03:44 8
Бокс
Жеребьевка 4-го раунда. Динамо узнало соперника в Лиге конференций
Жеребьевка 4-го раунда. Динамо узнало соперника в Лиге конференций
03.08.2026, 15:23 70
Футбол
Поставлена точка в трансфере Цыганкова в известный клуб Ла Лиги
Поставлена точка в трансфере Цыганкова в известный клуб Ла Лиги
03.08.2026, 09:59 3
Футбол
Лосано оценил Украину в Лиге наций, заговорив о поражении от Польши
Лосано оценил Украину в Лиге наций, заговорив о поражении от Польши
03.08.2026, 11:36 1
Волейбол
Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе
Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе
04.08.2026, 09:35 13
Футбол
Известный украинский клуб может вернуться в профессиональный футбол
Известный украинский клуб может вернуться в профессиональный футбол
03.08.2026, 10:21
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Мурат Гассиев получил претендента на титул чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Мурат Гассиев получил претендента на титул чемпиона мира
03.08.2026, 14:51 4
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Моя мечта сбылась»
Владимир КЛИЧКО: «Моя мечта сбылась»
03.08.2026, 11:11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем