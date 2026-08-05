Самый высокооплачиваемый футболист Полесья отказался играть за сборную

Вингер житомирского «Полесья» Леандру Андраде прокомментировал свое решение отказаться от выступлений в составе сборной Кабо-Верде, где он провел семь матчей:

«Прекратить выступления в сборной было мое решение. Меня очень любили тренеры, и мы с ними хорошо общались. Однако я принял такое решение, чтобы больше времени находиться со своей семьей. Сейчас я сосредоточен только на «Полесье», чтобы принести команде хорошие результаты.

Прошло уже три года, как я принял это решение. Было очень далеко летать в сборную. Когда я летел в национальную команду, то пропускал некоторые матчи «Карабаха» в чемпионате. Верное ли это решение – знает только Бог.

В то время для меня клуб был на первом месте. Что касается сейчас, не знаю. Посмотрим, как сложится у меня в «Полесье». Возможно, я еще вернусь, но не буду загадывать», – признался Андраде.

Во время летнего трансферного окна вингер покинул азербайджанский «Карабах» и перебрался в чемпионат Украины, где провел один матч (плюс две игры в Лиге конференций).

Андраде является самым высокооплачиваемым игроком житомирской команды. Легионер подписал контракт до июня 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 3,5 миллиона евро.