ОФИЦИАЛЬНО. Барселона приобрела 18-летнего вингера из чемпионата Бельгии
Джесси Бисиву перешел в каталонский гранд
«Барселона» официально сообщила о подписании контракта с бельгийским вингером Джесси Бисиву.
Соглашение с 18-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2031 года. По данным Transfermarkt, сумма трансфера из «Брюгге» составила 8,5 млн евро.
Бисиву – воспитанник «Левена» и «Брюгге», в который перебрался в 2020 году. За основную команду «черно-синих» он так и не дебютировал, а за дублирующий состав сыграл 36 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
Джесси регулярно вызывается в юношеские сборные Бельгии, в составе которых провел 25 матчей и забил 2 гола.
Power on the wing,— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 4, 2026
Magic at his feet.
Jesse Bisiwu is a culer 💙❤️ pic.twitter.com/9cMNUoqYCN
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