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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Барселона приобрела 18-летнего вингера из чемпионата Бельгии
Испания
04 августа 2026, 17:57 | Обновлено 04 августа 2026, 18:36
516
0

ОФИЦИАЛЬНО. Барселона приобрела 18-летнего вингера из чемпионата Бельгии

Джесси Бисиву перешел в каталонский гранд

04 августа 2026, 17:57 | Обновлено 04 августа 2026, 18:36
516
0
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона приобрела 18-летнего вингера из чемпионата Бельгии
Барселона. Джесси Бисиву и Жоан Лапорта
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«Барселона» официально сообщила о подписании контракта с бельгийским вингером Джесси Бисиву.

Соглашение с 18-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2031 года. По данным Transfermarkt, сумма трансфера из «Брюгге» составила 8,5 млн евро.

Бисиву – воспитанник «Левена» и «Брюгге», в который перебрался в 2020 году. За основную команду «черно-синих» он так и не дебютировал, а за дублирующий состав сыграл 36 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Джесси регулярно вызывается в юношеские сборные Бельгии, в составе которых провел 25 матчей и забил 2 гола.

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Иван Чирко Источник: ФК Барселона
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