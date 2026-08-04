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Англия
04 августа 2026, 18:35 | Обновлено 04 августа 2026, 18:36
445
0

Тоттенхэму предложили приобрести скандального любимца Трампа

Балогун хочет вернуться в Лондон

04 августа 2026, 18:35 | Обновлено 04 августа 2026, 18:36
445
0
Тоттенхэму предложили приобрести скандального любимца Трампа
Getty Images/Global Images Ukraine. Фоларин Балогун
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«Тоттенхэм» рассматривает возможность приобретения американского нападающего «Монако» Фоларина Балогуна.

Представители игрока сами обратились к лондонскому клубу с соответствующим предложением. В настоящее время «шпоры» действительно ищут нападающего и готовы рассмотреть этот вариант. Балогун не против перехода в «Тоттенхэм», несмотря на то, что является воспитанником «Арсенала» – принципиального соперника «лилейно-белых». За первую команду «канониров» Фоларин играл с 2020 по 2023 годы.

На ЧМ-2026 американец отличился тремя забитыми голами и одной голевой передачей в четырёх матчах за свою национальную команду. Однако наибольшее внимание к себе Фоларин привлек после удаления в матче с Боснией и Герцеговиной (2:0). Дисквалификация нападающего была отменена ФИФА после вмешательства президента США Дональда Трампа. Политик заявил, что было бы «несправедливо» оставлять американскую команду без лучшего игрока в следующем матче против Бельгии.

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Фоларин Балогун Монако чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Тоттенхэм трансферы Дональд Трамп
Андрей Плыгун Источник: The Sun
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