«Тоттенхэм» рассматривает возможность приобретения американского нападающего «Монако» Фоларина Балогуна.

Представители игрока сами обратились к лондонскому клубу с соответствующим предложением. В настоящее время «шпоры» действительно ищут нападающего и готовы рассмотреть этот вариант. Балогун не против перехода в «Тоттенхэм», несмотря на то, что является воспитанником «Арсенала» – принципиального соперника «лилейно-белых». За первую команду «канониров» Фоларин играл с 2020 по 2023 годы.

На ЧМ-2026 американец отличился тремя забитыми голами и одной голевой передачей в четырёх матчах за свою национальную команду. Однако наибольшее внимание к себе Фоларин привлек после удаления в матче с Боснией и Герцеговиной (2:0). Дисквалификация нападающего была отменена ФИФА после вмешательства президента США Дональда Трампа. Политик заявил, что было бы «несправедливо» оставлять американскую команду без лучшего игрока в следующем матче против Бельгии.