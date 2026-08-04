САТОРАНСКИ: «Футбольная Барселона постоянно вставляла нам палки в колеса»

Экс-игрок «Барселоны» Томаш Саторански рассказал о прощании с клубом, желании бороться за трофеи и отношении футбольного подразделения к баскетбольному.

– Каким было прощание с «Барселоной»?

– Когда тренер Хави Паскуаль решил не продолжать работу, а для меня он один из лучших тренеров Европы, я уже немного догадывался, что остаться не получится. Он был единственным человеком, который мог стать той связью, что удержала бы меня в клубе.

Я хотел сменить обстановку. Последние два года для нас были неудачными из-за политических и финансовых причин, мы не подписывали игроков должного уровня. К тому же у меня были серьезные проблемы со спиной, и я играл на пределе возможностей.

Когда в конце финальной серии тренер заменил меня и Яна Веселы, было очень тяжело прощаться, сидя на скамейке запасных.

– На протяжении многих лет вас считали главным лидером, особенно в сборной. Чего вы сейчас хотите от баскетбола? Почему продолжаете играть?

– Прежде всего у меня до сих пор есть мотивация побеждать. И мне по-прежнему нравится играть в Евролиге, именно в такой баскетбол. Думаю, когда однажды этого желания уже не будет, я не пойду в более низкую лигу. Даже моя жена это чувствует и сказала мне: «Не могу представить тебя там». И я с ней согласен.

Я стольким пожертвовал ради баскетбола, чтобы оставаться на самом высоком уровне. Не хочу играть просто ради того, чтобы где-то играть. Хочу посвятить себя другим делам, на которые именно из-за баскетбола у меня не было времени. Именно поэтому для меня было так важно остаться в Евролиге.

Последние годы футбольная «Барселона» постоянно вставляла нам палки в колеса, и стало понятно, что для клуба победы в баскетболе не настолько важны. А бороться с этим очень тяжело.

Летом 2026 года Томаш покинул «Барселону» и вскоре подписал контракт с «Хапоэлем» Тель-Авив.