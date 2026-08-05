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Англия
05 августа 2026, 00:32 | Обновлено 05 августа 2026, 01:06
1364
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ВИДЕО. Мудрик сделал первое результативное действие за Челси после камбека

Футболист отдал пас на тренировке

05 августа 2026, 00:32 | Обновлено 05 августа 2026, 01:06
1364
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ВИДЕО. Мудрик сделал первое результативное действие за Челси после камбека
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик уже приступил к тренировкам с основным составом лондонского «Челси».

В сети появилось видео, на котором видно, как украинец отметился первым результативным действием после возвращения в состав лондонского клуба, отдав результативную передачу.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика. 30 июля 2026 года FA и футболист по согласованию с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был признан уже отбытым.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Головне щоб на ювілеї Трубіна з прокацапленими мілфами нічого не пив..
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Харьковская школа! Молодец Мишутка! Слобажанщина гордицца тобой сынок!
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