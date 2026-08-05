ВИДЕО. Мудрик сделал первое результативное действие за Челси после камбека

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик уже приступил к тренировкам с основным составом лондонского «Челси».

В сети появилось видео, на котором видно, как украинец отметился первым результативным действием после возвращения в состав лондонского клуба, отдав результативную передачу.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика. 30 июля 2026 года FA и футболист по согласованию с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был признан уже отбытым.