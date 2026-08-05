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  4. Хаби АЛОНСО: «Будущее Мудрика? Всё произошло быстро, решение...»
Англия
05 августа 2026, 22:28 | Обновлено 05 августа 2026, 22:49
458
0

Хаби АЛОНСО: «Будущее Мудрика? Всё произошло быстро, решение...»

Тренер – о будущем вингера

05 августа 2026, 22:28 | Обновлено 05 августа 2026, 22:49
458
0
Хаби АЛОНСО: «Будущее Мудрика? Всё произошло быстро, решение...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо прокомментировал ситуацию вокруг украинского вингера Михаила Мудрика.

Испанский специалист заявил, что на данный момент клуб не определился с дальнейшими планами в отношении футболиста. По его словам, последние события развивались очень быстро, поэтому ситуация требует осторожного подхода.

«Что касается будущего Михаила Мудрика, решение ещё не принято. Всё произошло очень быстро, поэтому нам нужно деликатно подойти к этой ситуации», – сказал Хаби Алонсо.

Напомним, Мудрик недавно получил разрешение вернуться к футбольной деятельности после завершения рассмотрения дела о нарушении антидопинговых правил. Украинец пропустил длительный период вне игры, а теперь снова имеет возможность тренироваться и выступать за «Челси».

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Хаби Алонсо чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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