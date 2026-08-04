Марта Костюк – Кэтрин Себов. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Торонто

4 августа, во втором круге теннисного турнира в Торонто, между собой сыграют Марта Костюк (WTA 11) и Кэтрин Себов (WTA 231).

Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

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Марта Костюк

В этом сезоне украинская спортсменка подарила своим фанатам большое количество положительных эмоций, выиграла титулы в Руане и Мадриде, два полуфинала на шлемах Ролан Гаррос и Уимблдоне, можно вспомнить и финал в Брисбене. Марта играет, как полноценная теннисистка топ-уровня, она уже в шаге от попадания в топ-10.

Не стоит слушать скептиков, которые говорят о том, «не смогла, не хватило сил опыта и тому подобное» на мейджорах, украинка играла блестяще, а проигрывала она сильным спортсменкам. Костюк не выходила на корт уже почти месяц, после Уимблдона, в Торонто она приедет с новыми силами. В потенциальном третьем круге украинка может выйти на победителя пары Ружич – Киз.

Кэтрин Себов

Канадскую спортсменку нельзя отнести к числу успешных теннисисток, ей 27 лет, а она никогда не поднималась даже в первую сотню, а сейчас находится в третье сотне. Себов зачастую играет на челленджерах, а если речь идет о серьезных турнирах, она зачастую вылетает в квалификации.

В основную сетку турнира в Торонто спортсменка попала благодаря wild card. Теннисистка в первом круге смогла пройти японку Аои Ито – 6:3, 6:4. Теперь ее ожидает тяжелое испытание, шансы на успех не выглядят высокими, но нужно стараться показать свой лучший теннис.

Личные встречи

Спортсменки пересекались ранее, их единственная встреча состоялась пять лет назад на турнире в Чикаго, тогда борьбы не получилось, украинка выиграла 6:0, 6:3.

Прогноз

Букмекеры ожидают разгромной победы украинки, ведь между собой сыграют спортсменки разного уровня. Конечно, Марта выше классом, главное преимущество Себов в факторе своей арены, не нужна адаптация к часовому поясу.

Если ловить хорошие коэффициенты, я бы поставил на тотал больше 16,5 геймов за 1,6. Украинка давно не играла на харде, ей нужно будет время, чтоб войти в турнир.