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  4. Элина Свитолина – Бузас Манейро. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Торонто
WTA
04 августа 2026, 16:31 |
1340
0

Элина Свитолина – Бузас Манейро. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Торонто

Поединок 1/32 финала состоится 4 августа и начнется не ранее 18:00 по Киеву

04 августа 2026, 16:31 |
1340
0
Элина Свитолина – Бузас Манейро. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Торонто
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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4 августа, во втором круге теннисного турнира в Торонто, свою встречу проведут Элина Свитолина (WTA 10) и Джессика Бузас Манейро (WTA 59).

Начало матча запланировано на 18:00 по киевскому времени.

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Элина Свитолина

Украинка проводит неплохой сезон, хотя в последнее время играла ниже своих возможностей. На последнем турнире в Вашингтоне Свитолина уступила в двух партиях Алексадре Эале с Филиппин, которая в итоге взяла титул. Были проблемы с игрой на траве, не доиграла Бад Хомбург, вылетела уже в первом круге Уимблдона.

Из успешных результатов отмечу титулы в Окленде и Риме, полуфиналы Открытого чемпионата Австралии и Индиан Уэллс. Сейчас спортсменка ведет подготовку к последнему мейджору года, да и было бы неплохо отобраться на Итоговый турнир, украинка пока пятая в чемпионской гонке. В случае успеха, Свитолина выйдет на победителя паре Русе – Потапова.

Джессика Бузас Манейро

Молодой испанке 23 года, она имеет репутацию неплохого середняка, но этот сезон проводит не лучшим образом. С начала года спортсменка потеряла 18 позиций в мировом рейтинге. Особенно бросается в глаза слабая игра на харде, всего четыре победы в 14 противостояниях.

В первом круге турнира в Торонто Бузас Манейро уверенно справилась с обладательницей wild card из Канады Арианой Арсено – 6:2, 6:4. Есть ощущение, что испанка задержится на турнире до первой серьезной соперницы, именно такое противостояние ее ждет во втором круге.

Личные встречи

Спортсменки пересекались трижды, два матча они провели на грунте и один на харде, во всех случаях побеждала украинская теннисистка в двух партиях.

Прогноз

В предстоящем матче Свитолина очевидный фаворит, она выше в рейтинге, а главное, имеет существенный перевес в очных противостояниях. Испанка относится к разряду тех крепких середняков, которые могут навязать борьбу, поэтому я ожидаю непростого матча.

Думаю, украинка пройдет дальше, но при этом поставлю на тотал больше 18,5 геймов за 1,63.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
04.08.2026 -
18:00
Джессика Бузас Манейро
Тотал больше 18.5 1.63 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

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Элина Свитолина Джессика Бузас Манейро прогнозы прогнозы на теннис WTA Торонто
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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