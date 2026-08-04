Элина Свитолина – Бузас Манейро. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Торонто

4 августа, во втором круге теннисного турнира в Торонто, свою встречу проведут Элина Свитолина (WTA 10) и Джессика Бузас Манейро (WTA 59).

Начало матча запланировано на 18:00 по киевскому времени.

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Элина Свитолина

Украинка проводит неплохой сезон, хотя в последнее время играла ниже своих возможностей. На последнем турнире в Вашингтоне Свитолина уступила в двух партиях Алексадре Эале с Филиппин, которая в итоге взяла титул. Были проблемы с игрой на траве, не доиграла Бад Хомбург, вылетела уже в первом круге Уимблдона.

Из успешных результатов отмечу титулы в Окленде и Риме, полуфиналы Открытого чемпионата Австралии и Индиан Уэллс. Сейчас спортсменка ведет подготовку к последнему мейджору года, да и было бы неплохо отобраться на Итоговый турнир, украинка пока пятая в чемпионской гонке. В случае успеха, Свитолина выйдет на победителя паре Русе – Потапова.

Джессика Бузас Манейро

Молодой испанке 23 года, она имеет репутацию неплохого середняка, но этот сезон проводит не лучшим образом. С начала года спортсменка потеряла 18 позиций в мировом рейтинге. Особенно бросается в глаза слабая игра на харде, всего четыре победы в 14 противостояниях.

В первом круге турнира в Торонто Бузас Манейро уверенно справилась с обладательницей wild card из Канады Арианой Арсено – 6:2, 6:4. Есть ощущение, что испанка задержится на турнире до первой серьезной соперницы, именно такое противостояние ее ждет во втором круге.

Личные встречи

Спортсменки пересекались трижды, два матча они провели на грунте и один на харде, во всех случаях побеждала украинская теннисистка в двух партиях.

Прогноз

В предстоящем матче Свитолина очевидный фаворит, она выше в рейтинге, а главное, имеет существенный перевес в очных противостояниях. Испанка относится к разряду тех крепких середняков, которые могут навязать борьбу, поэтому я ожидаю непростого матча.

Думаю, украинка пройдет дальше, но при этом поставлю на тотал больше 18,5 геймов за 1,63.