Бомбардир Милана и гиганты Хоффенхайма. Лучшие трансферные кампании лета

Летняя трансферная кампания «ПСЖ» пока не одна из лучших – но образцовая. В Париже осознали: выиграть ЛЧ три раза подряд без изменений в составе невозможно. Поэтому решили обновить скамейку запасных. Уже ушли Рамуш и Ли, вероятно уйдет Барколя – ключевые игроки ротации команды. А еще – те, кто окончательно проиграл конкуренцию основным: Дембеле, Дуэ и Кварацхелии соответственно. Последние больше не испытывают давления. Понимают, что будут играть в топ-матчах всегда. Надо это изменить… при этом не создав ситуации, когда в составе слишком много звезд: такое уже проходили. Поэтому этим летом «ПСЖ» и искал/ищет молодых и перспективных игроков, а не готовых звезд: Диоманде, Аклиуш, Годтс и т. д. Эти игроки готовы время от времени сидеть на скамейке запасных, а в будущем, если повезет, вытеснить кого-то из лучших из основного состава. Дожились: «ПСЖ» действует образцово разумно на трансферном рынке. Новая реальность впечатляет.

«ПСЖ» на пути к топовой летней трансферной кампании. Какие из клубов уже сделали за эти 2 месяца достаточно, чтобы назвать их действия на рынке лучшими? Разбираемся в абзацах ниже.

Реал Мадрид

Сколько бы строк ни было, их не хватит, чтобы похвалить столичных за действия на рынке этим летом. Пожалуй, пока что лучшая трансферная кампания межсезонья. Кукурелья – один из лучших в мире на своей позиции, после сильного ЧМ – точно. Конате только что пережил неудачный сезон – но на проблемную позицию и бесплатно. Сильва может играть и справа, и в центре, и под нападающим – опытный универсал, который сделает состав «Реала» готовым к любому сопернику и длинному сезону. Эспи приходит после прорывной весны в «Леванте» под руководство тренера, который любит и умеет работать с молодыми. Дюмфрис – один из самых опасных правых защитников в мире, который гарантирует «Реалу», если будет играть, десяток голевых действий за сезон. И это еще Диоманде не подписали. Лучший состав Ла Лиги стал еще сильнее. «Барса», страшно?

Челси

ФК Челси. Джордан Хендерсон

Почти 400 миллионов евро расходов! Но вот именно к этому мы привыкли: «синие» в последние годы регулярно переплачивают. С 2020 года потратили на новичков более 2 миллиардов, чтобы в новом сезоне не играть даже в ЛЧ. Но теперь может быть по-другому. Все из-за Хаби, который пришел в команду не как тренер, а как менеджер. Это видно по трансферам. Теперь среди приобретений не только молодые и перспективные игроки – в частности, Хендерсон и Уэлбек. Будут ли играть ветераны, которым на двоих 71 год? Не знаю. Вряд ли много. Станут ли они лидерами раздевалки? Нет сомнений. По крайней мере часть проблем «аристократов» – в головах. Состав без авторитетов. Состав без сильных личностей. Был. Теперь такие есть. А еще есть Роджерс – топовая «десятка» для тренера, который сделал из Вирца суперзвезду. Лакруа и Палестра – апгрейды позиций. «Челси» теперь покупает не для количества – для побед.

Тоттенхэм

Еще один лондонский клуб в подборке. Этот – менее активный, но не менее убедительный. Уболтать Тонали играть за клуб, вообще не участвующий в еврокубках, – большая победа трансферного отдела, которая уже сама по себе заслуживает похвалы. Но на этом не остановились. Рядом с Сандро будет играть Фернандес – недавний игрок «Вест Хэма» и один из главных лотов этого лета среди игроков вылетевших команд. «Шпоры» потратили на эту пару 200 миллионов – но гарантировали себе топовый центр поля на 5+ лет вперед. За 60 забрали у «Брайтона» ван Хеке – футболиста, который играл в стартовом составе сборной Нидерландов на ЧМ. За бесплатно – Сенеси из «Борнмута». Оба круто играют ногами – «клиенты» Де Дзерби. Ну и вишенка на торте – Робертсон. Даст опыт. Глубину. А главное: позволит «Тоттенхэму» избавиться от комплекса маленькой команды. За вас играет победитель АПЛ и ЛЧ – значит, вы очень и очень неплохи, разве нет?

Милан

Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсалу Рамуш (в центре)

Нужно ли команде совершать много трансферов для того, чтобы ее кампанию назвали топовой? На мой взгляд, нет. Работай умно, а не много. «Милан» так и поступает. Главное его приобретение этим летом – Гонсалу Рамуш из «ПСЖ». За более чем 70 миллионов, да, но на позицию, которая годами была проблемной. В прошлом сезоне лучший бомбардир команды в Серии А забил всего 9 голов, а нападающие Фюлькруг и Хименес – 1 мяч на двоих! Чуть раньше миланцы страдали с Моратой на острие атаки. Последним топ-бомбардиром в составе команды был… Жиру? Забил 15 голов в сезоне 23/24. И это рекорд для «Милана» с 2016. Рамуш способен забить 20+. Даже в «плохом» сезоне в «ПСЖ» он отличился победными голами. Летом выбил Хорватию с ЧМ. А здесь еще получит тренером Аморима, с которым пачками забивал Дьокереш… «Милан» купил решение всех своих проблем. И центрального защитника Хилу – лучшего игрока «Лацио» прошлого сезона. Убедительно.

Хоффенхайм

192, 189, 190, 182, 190, 188 – рост новичков команды, приобретенных за деньги этим летом, в сантиметрах. Всем от 17 до 25 лет, самый молодой – самый высокий, то есть должен вымахать ещё большим. Не похоже на совпадение. В «Хоффенхайме» строят самую атлетичную команду не только Бундеслиги, но и всей Европы в целом. В прошлом сезоне она уже входила в топ-2 по выигранным верховым дуэлям в чемпионате, а среди команд верхней половины таблицы была лучшей. Также оказалась в топ-4 лучших коллективов по выигранным дуэлям в принципе. В топ-3 по кроссам. В топ-2 по желтым карточкам. В топ-2 по спринтам. В топ-1 по фолам, интенсивным рывкам и суммарному количеству километров пробега. Этим летом данный состав стал ещё более ориентированным на успешную борьбу на поле. А раз уж так, то даже не так уж и важно, кого именно подписывали.

Фиорентина

ФК Фиорентина. Алекс Хименес

Ключевое: клуб Серии А без еврокубков уже потратил сумасшедшие 100 миллионов на новичков этим летом. Доверие к тренеру Гроссо, пиком карьеры которого до сих пор был «Сассуоло», огромно. Главное, что нужно знать: «Фиорентина» собирает чуть ли не новый состав из тех, кто «плохо лежит». Например, правый защитник Хименес хотел покинуть «Борнмут» – будет играть за «фиалок» на правах аренды. То же самое с защитником «Тоттенхэма» Драгушиным, который не прижился в высокой линии обороны и игре в пас – возвращается в Италию, где когда-то считался будущей звездой. Самое дорогое приобретение – 20-летний талант из чемпионата Турции Оулаи, который умеет на поле… ну… все. Центральный полузащитник, который отдает, пасует, забивает, проходит на дриблинге – точно впишется. Как и Атта из «Удинезе»: та же позиция, 5+3 в прошлом сезоне Серии А. Уже сейчас очевидно: «Фиорентина» поборется за место в топ-7.

Атлетико

«Всего» 3 трансфера, но какие! В прошлом сезоне Гримальдо едва не в одиночку вытащил «мертвый» «Байер» в ЛЧ – в 30 лет идет на повышение в Мадрид. Здесь, кстати, для футболистов нормально играть вне позиции (Льоренте везде, Гонсалес на обоих флангах, Гризманн аж в центре поля) – художник Алекс получит кисти, чтобы рисовать свои шедевры. Конечно же, это апгрейд по сравнению с Руджери. А еще – создание потенциально лучшей связки крайнего защитника и полузащитника Ла Лиги с Лукманом. Дальше. «Атлетико» подписал Кан Ин Ли на позицию… на любую позицию, на самом деле. В Париже он где только ни играл. И играл хорошо: прошлой осенью, например, стал лучшим футболистом матча «ПСЖ» и «Баварии» по оценке Whoscored. Заслужил место в стартовом составе. Ну и Хюльман – «цепной пес» в центр поля. «Новый Коке», и этим многое сказано. С такими обновлениями можно и за титул побороться…

Бавария

Getty Images/Global Images Ukraine. Натаниэль Браун

Еще один топ-клуб, у которого не было больших проблем с составом – и он уже устранил большинство из них. Уже много лет в «Баварии» из-за травм не играет стабильно Дэвис, поэтому поиск альтернативы для него – естественная необходимость. Нашли: гранд подписал Брауна из «Айнтрахта». Игрока сборной. Автора 10 голевых действий в футболке «орлов» в прошлом сезоне. Футболиста, который может сыграть слева в обороне. Справа. По всей бровке. В конце концов, который в течение прошлого сезона выходил на поле даже левым вингером. Безумный универсал. То же самое можно сказать о Сайбари – лучшем бомбардире сборной Марокко на ЧМ. Тогда он забивал как ложная «девятка», но вообще является скорее атакующим полузащитником. В «ПСВ» играл на 5 позициях: от центра поля до обоих флангов атаки. В «Баварии» будет заменять Кейна. И Мусиалу. И Диаса. И Олисе. Всех, кого понадобится. И это всего за 50 миллионов. Поэтому и топ-сделка.