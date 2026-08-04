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  4. Ман Сити предложил своего звездного лидера нескольким клубам
Англия
04 августа 2026, 13:03 | Обновлено 04 августа 2026, 13:33
1729
0

Ман Сити предложил своего звездного лидера нескольким клубам

Но Родри хочет перейти только в «Реал»

04 августа 2026, 13:03 | Обновлено 04 августа 2026, 13:33
1729
0
Ман Сити предложил своего звездного лидера нескольким клубам
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри
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Руководство «Манчестер Сити» пыталось раздувать интригу вокруг будущего 30-летнего полузащитника команды Родри.

У обладателя «Золотого мяча» остался всего год по контракту с английским клубом, и продлевать его он не желает. Журналист MARCA Серхио Валентин пишет, что на фоне интереса «Реала» к услугам чемпиона мира-2026 и трудностей с продлением контракта, «горожане» попытались искусственно усилить конкуренцию в борьбе за футболиста, чтобы повысить его трансферную стоимость.

Сообщается, что «Манчестер Сити» предложил Родри сразу нескольким клубам, но сам футболист отказался от любых других вариантов. Он видит себя только в Мадриде. Таким образом, у «Реала» появился весомый козырь в переговорах с англичанами. На данный момент потенциальная стоимость возможной сделки оценивается в 65-75 миллионов евро.

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Родри Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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