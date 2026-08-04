Артета лично убеждает суперзвезду Реала перейти в Арсенал

«Арсенал» отчаянно пытается договориться с вингером «Реала» и сборной Бразилии Винисиусом Жуниором.

Источники сообщают, что в этом трансфере лично заинтересован главный тренер «канониров» Микель Артета, который прилагает значительные усилия, чтобы убедить бразильца сделать выбор в пользу лондонского клуба. Он уже дал понять Винисиусу, что видит в нём центральную фигуру своего нового проекта в Лондоне. Испанский специалист хочет построить вокруг нынешней суперзвезды «Реала» топ-команду, которая будет доминировать в европейском футболе.

Руководство «Арсенала» разделяет взгляды Артеты и готово выделить на трансфер Винисиуса около 150 миллионов евро. Его контракт с «Реалом» истекает через год. В Мадриде хотят продлить соглашение с бразильцем, однако его требования по зарплате считают слишком высокими. Если с игроком не удастся договориться о новом контракте, его выставят на трансфер.