Наполи – Осасуна. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Матч начнется 5 августа в 19:30 по Киеву
В среду, 5 августа, состоится товарищеский поединок между «Наполи» и «Осасуной». По киевскому времени игра начнется в 19:30.
Наполи
У неаполитанцев в предыдущем сезоне дела сложились не лучшим образом, хотя клуб все равно смог занять 2-е место, получив 76 баллов за 38 туров. У чемпиона, «Интера», в свою очередь было 87 пунктов, а от зоны Лиги Европы «Наполи» оторвался всего на 6 баллов. В Кубке Италии команда смогла добраться до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила «Комо».
В Лиге чемпионов итальянцам также не удалось обрадовать собственных фанатов. За 8 туров «Наполи» набрал всего 8 очков и занял 30-ю строчку общего зачета, которая не дает смогли сыграть в плей-офф.
Осасуна
После довольно неплохого сезона 2024/25 в «Осасуне» произошел серьезный откат назад. В прошлом году за 38 матчей коллектива удалось набрать 42 балла и занять всего лишь 17 место турнирной таблицы. Столько же очков имела «Мальорка», покинувшая элиту из-за худшей статистики в личных встречах с «Осасуной».
В Кубке Испании «Осасуне» удалось квалифицироваться в 1/8 финала. На этой стадии коллектив уступил будущему победителю, «Реалу Сосьедад», в серии пенальти.
Личные встречи
Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.
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