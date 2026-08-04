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Товарищеские матчи
04 августа 2026, 11:22 | Обновлено 04 августа 2026, 11:31
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0

Вильярреал – Леванте. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Матч начнется 5 августа в 11:00 по Киеву

04 августа 2026, 11:22 | Обновлено 04 августа 2026, 11:31
11
0
Вильярреал – Леванте. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Вильярреал
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В среду, 5 августа, состоится товарищеский поединок между «Вильярреалом» и «Леванте». По киевскому времени игра начнется в 11:00.

Вильярреал

Предыдущий сезон чемпионата Испании прошел для коллектива достаточно успешно. За 38 игр Ла Лиги команде удалось набрать 72 балла, благодаря которым она заняла 3-ю строчку турнирной таблицы. «Вильярреал» даже обогнал «Атлетико Мадрид», который имел на 3 очка меньше и занял 4 место.

Но вот в Кубке Испании "Вильярреал» не поразил, вылетев на стадии 1/16 финала после поражения против «Рассинга». В Лиге чемпионов «желтая субмарина» также облажалась, получив всего 1 очко за 8 туров.

Леванте

Коллектив из Валенсии также провел довольно неплохой сезон. После 38 туров Ла Лиги на балансе «Леванте» было 42 балла, что позволило ему занять 16 место общего зачета. От вылета команду спасла лучшая статистика очных встреч против «Мальорки», которая также имела 42 очка.

Выступления в Кубке Испании коллектив также завершил на стадии 1/16 финала – там «Леванте» уступил «Культуралью Леонесе» с минимальным счетом.

Личные встречи

За последние три года коллективы встречались между собой только дважды. В обоих поединках с общим счетом 7:1 победил «Вильярреал».

Прогноз

Победа Вилльяреала с коэффициентом 1.5.

Прогноз Sport.ua
Вильярреал
05.08.2026 -
11:00
Леванте
Победа Вильярреала 1.5 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Вильярреал Леванте прогнозы прогнозы на футбол товарищеские матчи
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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