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Англия
04 августа 2026, 20:21 |
586
3

Эксперт: «Мудрику сломали карьеру. По новым правилам это не допинг»

Виктор Вацко поделился эмоциями после отмены дисквалификации вингера сборной Украины

04 августа 2026, 20:21 |
586
3 Comments
Эксперт: «Мудрику сломали карьеру. По новым правилам это не допинг»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Украинский эксперт и журналист Виктор Вацко резко отреагировал на решение Английской футбольной ассоциации, которая оправдала вингера лондонского «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика.

Основанием для такого урегулирования стали новые технические стандарты ВАДА. По обновленным критериям концентрация мельдония, обнаруженная в пробе футболиста, уже не считается положительным результатом и не привела бы к дисквалификации.

«Меня выбесило то, что современные правила теперь изменились. И то, что обнаружили в крови Мудрика, то, из-за чего человек, профессиональный спортсмен полтора года провел фактически на обочине своей профессии...

Так вот, оказывается по новым правилам, по тем современным допинговым правилам, это не считалось бы допингом вообще. Вот вы представьте, человеку карьеру ломают, а потом такие бах, а это не допинг.

Полтора года назад это был допинг, полтора года прошло и все изменилось. И у меня в голове это не укладывается. Ну, это тотальный п****ц. И мне еще больше жаль того Мудрика», – возмущен журналист.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик Виктор Вацко допинг дисквалификация
Николай Тытюк Источник: Виктор Вацко
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Комментарии 3
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Він попався за діючими правилами на той момент. Які питання? 
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Саме цікаве що він заявляє що нічого не робив (спеціально), але визнав те що виявили під час "заборів". Тобто виходить що він лише погодився з результатами антидопінгових організацій. Що так вони це дійсно виявили. Але він не причому. І виходить вада пішла на зустріч йому, і скасувала рішення через підвищення мінімальних рівнів цих речовин. Але якби тоді виявили цей рівень, і це б два роки тому було допустимо, а потім би знизизили допустимі рівні то щоб тоді було. 
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0
Мудрик попался в ловушку поставленную для русских. Нету русских в спорте ловушка уже не нужна.
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0
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