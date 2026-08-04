Эксперт: «Мудрику сломали карьеру. По новым правилам это не допинг»

Украинский эксперт и журналист Виктор Вацко резко отреагировал на решение Английской футбольной ассоциации, которая оправдала вингера лондонского «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика.

Основанием для такого урегулирования стали новые технические стандарты ВАДА. По обновленным критериям концентрация мельдония, обнаруженная в пробе футболиста, уже не считается положительным результатом и не привела бы к дисквалификации.

«Меня выбесило то, что современные правила теперь изменились. И то, что обнаружили в крови Мудрика, то, из-за чего человек, профессиональный спортсмен полтора года провел фактически на обочине своей профессии...

Так вот, оказывается по новым правилам, по тем современным допинговым правилам, это не считалось бы допингом вообще. Вот вы представьте, человеку карьеру ломают, а потом такие бах, а это не допинг.

Полтора года назад это был допинг, полтора года прошло и все изменилось. И у меня в голове это не укладывается. Ну, это тотальный п****ц. И мне еще больше жаль того Мудрика», – возмущен журналист.