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  4. Отец Неймара допустил возвращение сына в сборную. Футболист отреагировал
Бразилия
04 августа 2026, 11:27 | Обновлено 04 августа 2026, 11:31
64
0

Отец Неймара допустил возвращение сына в сборную. Футболист отреагировал

Лучший бомбардир в истории «пентакампеонов» может передумать

04 августа 2026, 11:27 | Обновлено 04 августа 2026, 11:31
64
0
Отец Неймара допустил возвращение сына в сборную. Футболист отреагировал
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар-старший
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Отец 34-летнего нападающего «Сантоса» Неймара высказался по поводу решения сына завершить международную карьеру.

После вылета «Селесао» с ЧМ-2026 на стадии 1/8 финала Неймар-младший сообщил, что уходит из сборной Бразилии.

«Я не могу гарантировать, что он на 100% покончил с «Селесао». Возможно, он вернется», – сказал Неймар-старший.

Сын сразу же отреагировал на слова отца:

«Играть мне, а не моему отцу», – заявил он.

Также Неймар-младший добавил, что пока не собирается завязывать с футболом. У нападающего действующий контракт с «Сантосом» до конца года, после чего он примет решение о дальнейшем будущем.

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Неймар сборная Бразилии по футболу завершение карьеры
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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