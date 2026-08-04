Отец Неймара допустил возвращение сына в сборную. Футболист отреагировал

Отец 34-летнего нападающего «Сантоса» Неймара высказался по поводу решения сына завершить международную карьеру.

После вылета «Селесао» с ЧМ-2026 на стадии 1/8 финала Неймар-младший сообщил, что уходит из сборной Бразилии.

«Я не могу гарантировать, что он на 100% покончил с «Селесао». Возможно, он вернется», – сказал Неймар-старший.

Сын сразу же отреагировал на слова отца:

«Играть мне, а не моему отцу», – заявил он.

Также Неймар-младший добавил, что пока не собирается завязывать с футболом. У нападающего действующий контракт с «Сантосом» до конца года, после чего он примет решение о дальнейшем будущем.