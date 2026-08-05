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  4. Сергей КРАВЧЕНКО: «Желаю успехов Черноморцу, но не против Полесья»
Украина. Премьер лига
05 августа 2026, 08:27 | Обновлено 05 августа 2026, 08:53
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Сергей КРАВЧЕНКО: «Желаю успехов Черноморцу, но не против Полесья»

Тренер «Полесья» рассказал о досадном вылете из Лиги конференций и матче первого тура УПЛ

05 августа 2026, 08:27 | Обновлено 05 августа 2026, 08:53
271
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Сергей КРАВЧЕНКО: «Желаю успехов Черноморцу, но не против Полесья»
ФК Полесье. Сергей Кравченко
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Стартовал новый сезон Украинской Премьер-лиги: разгромная победа «Шахтера» над «Кудровкой», неожиданная потеря очков от ЛНЗ и разгромный старт «Карпат»... Центральным матчем первого тура все же можно считать противостояние «Черноморца» и «Полесья» – «моряки» вернулись в УПЛ и дали бой житомирским «волкам».

Журналист Sport.ua пообщался с тренером житомирского «Полесья» Сергеем Кравченко, который эксклюзивно для нашего сайта рассказал о своём возвращении в Одессу и противостоянии с «моряками» Романа Григорчука, вспомнив досадное поражение от «Копенгагена».

– «Полесье» потерпело досадное поражение от «Копенгагена» и вылетело из квалификации Лиги конференций. Какая сейчас атмосфера в команде, успели ли «оправиться» от поражения?

– Да, проиграли «Копенгагену» — очень обидно и грустно на душе. Это сильный соперник, они были явными фаворитами, а в нас почти никто не верил, но после игры очень грустно... Целый год играешь, пытаешься попасть в еврокубки, и очень обидно вылетать в первом раунде, но мы очень довольны игрой команды в обоих матчах.

Мы полностью переиграли «Копенгаген» и в первом матче, и во втором – даже на выезде. Мы показали очень хороший футбол, но, к сожалению, просто... Можно сказать, что где-то не повезло, но это будет неправильно! Нам не повезло, но мастерство «Копенгагена» было выше в этих двух матчах.

– Уже «отдохнули» от этих матчей?

– Было очень «пусто» на душе и очень грустно – мы заслуживали пройти «Копенгаген». Мы хотим играть в еврокубках: на таких стадионах, в такой атмосфере, но уже ничего не поделаешь. Нужно переключаться на матчи УПЛ и думать об этих матчах уже с первого тура, чтобы в следующем году тоже попасть в еврокубки. Легко точно не будет, но мы настраиваем ребят на эту борьбу. Я считаю, что матч против «Черноморца» показал, что и ребята, и мы оправились от «Копенгагена» и показали довольно неплохой футбол, одержав важную победу.

– После матча в Дании президент «Полесья» заявил, что цель «волков» — титул УПЛ и Кубок Украины. Это эмоции или реальная цель на сезон 2026/27?

– Это наша цель, мечта и задача, но это футбол. Очень круто, что у нас есть такие задачи и такие цели, но... Я уверен, если клуб будет развиваться так, как сегодня, то это когда-нибудь произойдёт, но когда? Посмотрим! Мы будем делать всё возможное, чтобы это случилось как можно скорее, но это очень непросто – конкуренция очень серьёзная: «Шахтёр», «Динамо», Харьков, ЛНЗ, думаю, «Карпаты» в этом году покажут себя. Да и с другими командами довольно непросто играть, поэтому будет ожесточённая борьба. Посмотрим... Будем делать всё, что в наших силах, чтобы достичь своих целей.

– В первом туре УПЛ вы сыграли против «Черноморца». Команда пыталась играть в футбол, но «моряки» оказывали вам достаточно хорошее сопротивление. Что вы можете сказать по поводу этой игры?

– Считаю, что мы закономерно одержали волевую победу. Мне кажется, эта игра на 90% была под нашим контролем. Были маленькие периоды, когда мы теряли контроль: момент с голом, концовка второго тайма. Я считаю эту победу закономерной, конечно, было нелегко. Сложно, когда команда 15 минут владеет преимуществом, создает моменты – старт матча полностью проходил на половине поля «Черноморца», но первая же «вылазка» к нашим воротам... Первый удар и сразу гол, но ребята – молодцы, сумели переломить этот матч. Я же говорю, мы в принципе контролировали всю игру. Были короткие отрезки, где мы немного теряли концентрацию или пропускали быстрые атаки, но таких моментов было немного: гол и еще два-три удара. Но это нормально, есть соперник, который готовится к матчу с нами.

«Черноморец» – неплохая команда. Я желаю успехов «Черноморцу». Можно сказать, что это родная команда для меня – я там играл. Я очень люблю Одессу. За «Черноморец» я играл полтора года и очень полюбил этот город и команду. Поэтому, желаю только успехов «морякам», но... не против Полесья.

– «Черноморец»… невероятная атмосфера в Одессе… огромное количество болельщиков… Возвращение «моряков» в УПЛ — «плюс» для чемпионата Украины?

– Да! Очень классная атмосфера! Болельщики, которые отлично поддерживают свою команду и с уважением относятся к соперникам – в Одессе так было всегда. Всё очень круто и очень культурно. Мне очень нравится эта атмосфера и этот стадион. Возвращение «моряков» – это плюс, однозначно. Я очень хотел, чтобы «Черноморец» вернулся в УПЛ. Не только потому, что это родная для меня команда и я там играл, но и потому, что «Черноморец» и Одесса должны всегда играть в УПЛ. Очень хочется, чтобы они боролись за самые высокие места

– После матча Роман Григорчук заявил, что его команда точно не будет «мальчиками для битья». Согласны с этим мнением?

– Да, конечно, согласен с Григорчуком. Я знаю его: знаю его методы, знаю его страсть к футболу, знаю, чего он будет требовать от своей команды. Понятно, что нужно немного усилить состав. Я читал его пресс-конференцию, где он сказал, что нужно ещё 3–4 игрока... Если он так говорит, я уверен, что так оно и есть. «Черноморец» – крепкий орешек. Я не думаю, что кому-то будет легко с «моряками».

– Вы выступали под руководством Романа Григорчука в «Черноморце», а вчера уже соперничали с Романом Иосифовичем на тренерской скамейке. Можно сказать, что этот факт придал особую «изюминку» этому противостоянию?

– Да, я же не главный тренер. Конечно, если главный тренер против главного тренера, но я же помощник тренера... Уже не первый раз я соревнуюсь с Григорчуком в роли тренера. Мы с «Александрией» играли против «Черноморца», поэтому... Я был рад видеть Романа Иосифовича – немного пообщались. Желаю ему и «Черноморцу» только побед и успехов. Какая-то «изюминка»? Не думаю. Просто был рад побывать в Одессе. Утром прокатился на велосипеде, а вечером прогулялся по Одессе. Стадион, на котором я играл полтора года, люди, которые там работают, Григорчук и тренерский штаб, с которыми я работал, – был рад всех видеть и соперничать уже в качестве тренера с этими ребятами, можно сказать, друзьями, – подытожил Сергей.

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Сергей Кравченко Роман Григорчук Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Черноморец - Полесье Лига конференций Копенгаген Копенгаген - Полесье эксклюзив
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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