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Англия
03 августа 2026, 23:44 | Обновлено 03 августа 2026, 23:45
576
0

ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм подписал еще одного игрока Реала

Сесар Паласиос сменил клубную прописку

03 августа 2026, 23:44 | Обновлено 03 августа 2026, 23:45
576
0
ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм подписал еще одного игрока Реала
ФК Фулхэм. Сесар Паласиос
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Лондонский «Фулхэм» официально объявил о подписании контракта с испанским атакующим полузащитником мадридского «Реала» Сесаром Паласиосом.

Отмечается, что контракт между клубом и 21-летним футболистом будет действовать до лета 2031 года. Также в соглашении предусмотрена опция продления сотрудничества ещё на один сезон.

Сумма трансфера официально не разглашается, но, по информации СМИ, «дачники» заплатили за игрока 10 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Сесар Паласиос провел 7 матчей за основную команду мадридского «Реала», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 миллиона евро.

Ранее «Фулхэм» официально объявил о подписании другого игрока мадридского «Реала» — нападающего Гонсало Гарсии.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Фулхэм
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