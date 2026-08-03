ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм подписал еще одного игрока Реала

Лондонский «Фулхэм» официально объявил о подписании контракта с испанским атакующим полузащитником мадридского «Реала» Сесаром Паласиосом.

Отмечается, что контракт между клубом и 21-летним футболистом будет действовать до лета 2031 года. Также в соглашении предусмотрена опция продления сотрудничества ещё на один сезон.

Сумма трансфера официально не разглашается, но, по информации СМИ, «дачники» заплатили за игрока 10 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Сесар Паласиос провел 7 матчей за основную команду мадридского «Реала», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 миллиона евро.

Ранее «Фулхэм» официально объявил о подписании другого игрока мадридского «Реала» — нападающего Гонсало Гарсии.