ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм подписал еще одного игрока Реала
Сесар Паласиос сменил клубную прописку
Лондонский «Фулхэм» официально объявил о подписании контракта с испанским атакующим полузащитником мадридского «Реала» Сесаром Паласиосом.
Отмечается, что контракт между клубом и 21-летним футболистом будет действовать до лета 2031 года. Также в соглашении предусмотрена опция продления сотрудничества ещё на один сезон.
Сумма трансфера официально не разглашается, но, по информации СМИ, «дачники» заплатили за игрока 10 миллионов евро.
В сезоне 2025/26 Сесар Паласиос провел 7 матчей за основную команду мадридского «Реала», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 миллиона евро.
Ранее «Фулхэм» официально объявил о подписании другого игрока мадридского «Реала» — нападающего Гонсало Гарсии.
Welcome to Fulham, César Palacios!— Fulham Football Club (@FulhamFC) August 3, 2026
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