Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпионат мира укрепил позиции футбола как глобального бизнеса
Чемпионат мира
03 августа 2026, 23:16 |
34
0

Чемпионат мира укрепил позиции футбола как глобального бизнеса

Доходы отрасли продолжают расти благодаря ставкам, спонсорству и медиаправам

03 августа 2026, 23:16 |
34
0
Чемпионат мира укрепил позиции футбола как глобального бизнеса
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Чемпионат мира по футболу 2026 года, прошедший в США, Мексике и Канаде, подтвердил статус футбола как одного из крупнейших мировых бизнесов. По оценкам, турнир собрал более 6,8 млн зрителей на стадионах, а финал посмотрели около 1,8 млрд человек.

По данным Grand View Research, мировой рынок спортивных ставок в 2026 году достигнет 123,4 млрд долларов США, причем около половины этой суммы приходится на футбол. Средства от ставок возвращаются в индустрию через спонсорские контракты и рекламу, увеличивая доходы клубов и лиг.

ФИФА рассчитывает получить 13 млрд долларов США доходов за цикл 2022-2026 годов – почти вдвое больше, чем в предыдущем четырехлетнем цикле. При этом исследование Bank of America оценивает вклад чемпионата мира в мировую экономику примерно в 41 млрд долларов.

Еще в 2022 году президент ФИФА Джанни Инфантино заявлял, что мировой футбольный бизнес ежегодно генерирует около 286 млрд долларов, и с учетом роста рынка ставок и коммерческих доходов этот показатель, вероятно, уже стал еще выше.

Следующим важным направлением развития футбола считается Азия, а Саудовская Аравия, которая примет чемпионат мира 2034 года, планирует инвестировать 26 млрд долларов США в строительство стадионов и развитие инфраструктуры.

По теме:
Вице-президент УЕФА откровенно высказалась о заговоре против Инфантино
Инфантино в отчаянии! Глава ФИФА обратится к Трампу, дабы избежать отставки
УЕФА пытается отстранить Инфантино от должности президента ФИФА
азарт чемпионат мира по футболу Джанни Инфантино ЧМ-2026 по футболу ставки
Александр Гринник Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ливерпуль, ведя 2:0, получил 4 мяча за 30 минут и упустил из рук трофей
Футбол | 03 августа 2026, 01:23 3
Ливерпуль, ведя 2:0, получил 4 мяча за 30 минут и упустил из рук трофей
Ливерпуль, ведя 2:0, получил 4 мяча за 30 минут и упустил из рук трофей

Лидс выиграл решающий матч 4:2 и завоевал титул Premier League Summer Series

ПСЖ близок к подписанию контракта со звездным бомбардиром Барселоны
Футбол | 03 августа 2026, 21:27 0
ПСЖ близок к подписанию контракта со звездным бомбардиром Барселоны
ПСЖ близок к подписанию контракта со звездным бомбардиром Барселоны

Сделка по Феррану Торресу может быть завершена до конца недели

Уверенный старт чемпиона. Шахтер во Львове разгромил Кудровку
Футбол | 03.08.2026, 19:58
Уверенный старт чемпиона. Шахтер во Львове разгромил Кудровку
Уверенный старт чемпиона. Шахтер во Львове разгромил Кудровку
Поставлена точка в трансфере Цыганкова в известный клуб Ла Лиги
Футбол | 03.08.2026, 09:59
Поставлена точка в трансфере Цыганкова в известный клуб Ла Лиги
Поставлена точка в трансфере Цыганкова в известный клуб Ла Лиги
Жеребьевка 4-го раунда. Динамо узнало соперника в Лиге конференций
Футбол | 03.08.2026, 15:23
Жеребьевка 4-го раунда. Динамо узнало соперника в Лиге конференций
Жеребьевка 4-го раунда. Динамо узнало соперника в Лиге конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
03.08.2026, 00:44 1
Бокс
Усик ответил Чисоре, который назвал его уродом и уехал в россию
Усик ответил Чисоре, который назвал его уродом и уехал в россию
03.08.2026, 09:15 1
Бокс
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
01.08.2026, 18:33 5
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мне больно. Наши отношения прекращены»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мне больно. Наши отношения прекращены»
03.08.2026, 09:28 5
Футбол
Владимир Кличко хочет найти нового Усика
Владимир Кличко хочет найти нового Усика
02.08.2026, 07:12
Бокс
Суркис принял решение по тренеру после фиаско от ПАОКа
Суркис принял решение по тренеру после фиаско от ПАОКа
03.08.2026, 07:17 31
Футбол
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
03.08.2026, 02:02 4
Бокс
Для Мудрика найден новый клуб после окончания дисквалификации
Для Мудрика найден новый клуб после окончания дисквалификации
02.08.2026, 08:32 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем