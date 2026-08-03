Чемпионат мира укрепил позиции футбола как глобального бизнеса

Чемпионат мира по футболу 2026 года, прошедший в США, Мексике и Канаде, подтвердил статус футбола как одного из крупнейших мировых бизнесов. По оценкам, турнир собрал более 6,8 млн зрителей на стадионах, а финал посмотрели около 1,8 млрд человек.

По данным Grand View Research, мировой рынок спортивных ставок в 2026 году достигнет 123,4 млрд долларов США, причем около половины этой суммы приходится на футбол. Средства от ставок возвращаются в индустрию через спонсорские контракты и рекламу, увеличивая доходы клубов и лиг.

ФИФА рассчитывает получить 13 млрд долларов США доходов за цикл 2022-2026 годов – почти вдвое больше, чем в предыдущем четырехлетнем цикле. При этом исследование Bank of America оценивает вклад чемпионата мира в мировую экономику примерно в 41 млрд долларов.

Еще в 2022 году президент ФИФА Джанни Инфантино заявлял, что мировой футбольный бизнес ежегодно генерирует около 286 млрд долларов, и с учетом роста рынка ставок и коммерческих доходов этот показатель, вероятно, уже стал еще выше.

Следующим важным направлением развития футбола считается Азия, а Саудовская Аравия, которая примет чемпионат мира 2034 года, планирует инвестировать 26 млрд долларов США в строительство стадионов и развитие инфраструктуры.