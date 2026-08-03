ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Реала перебрался в клуб АПЛ
Гонсало Гарсия перешел в Фулхэм
Лондонский «Фулхэм» официально объявил о подписании контракта с испанским нападающим мадридского «Реала» Гонсало Гарсия.
Отмечается, что контракт между клубом и 22-летним футболистом будет действовать до лета 2031 года.
Сумма трансфера официально не разглашается, но, по информации СМИ, «дачники» заплатили за игрока 40 миллионов евро.
В сезоне 2025/26 Гонсало Гарсия провёл 39 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Ранее «Фулхэм» официально подписал нападающего «Баварии».
Welcome to Fulham, Gonzalo García!— Fulham Football Club (@FulhamFC) August 3, 2026
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