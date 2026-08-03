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Англия
03 августа 2026, 23:16 |
315
0

ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Реала перебрался в клуб АПЛ

Гонсало Гарсия перешел в Фулхэм

03 августа 2026, 23:16 |
315
0
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Реала перебрался в клуб АПЛ
ФК Фулхэм. Гонсало Гарсия
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Лондонский «Фулхэм» официально объявил о подписании контракта с испанским нападающим мадридского «Реала» Гонсало Гарсия.

Отмечается, что контракт между клубом и 22-летним футболистом будет действовать до лета 2031 года.

Сумма трансфера официально не разглашается, но, по информации СМИ, «дачники» заплатили за игрока 40 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Гонсало Гарсия провёл 39 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее «Фулхэм» официально подписал нападающего «Баварии».

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Фулхэм трансферы Реал Мадрид трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Гонсало Гарсия
Дмитрий Вус Источник: ФК Фулхэм
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