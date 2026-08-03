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Испания
03 августа 2026, 23:23 |
115
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал подписал вратаря из РБ Лейпциг

Петер Гулачи сменил клубную прописку

03 августа 2026, 23:23 |
115
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал подписал вратаря из РБ Лейпциг
ФК Вильярреал. Петер Гулачи
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Испанский «Вильярреал» официально объявил о подписании контракта с венгерским вратарем немецкого «РБ Лейпциг» Петером Гулачи.

Отмечается, что контракт между клубом и 36-летним футболистом будет действовать в течение двух следующих сезонов.

Сумма трансфера официально не разглашается, но, по информации СМИ, «желтая субмарина» заплатила за игрока 2 миллиона евро.

Петер Гулачи в сезоне 2025/26 провел 23 матча на клубном уровне, пропустив 32 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

Ранее «Вильярреал» официально подписал украинского нападающего Юрия Кисака.

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Петер Гулачи РБ Лейпциг Вильярреал трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги
Дмитрий Вус Источник: ФК Вильярреал
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