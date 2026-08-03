ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал подписал вратаря из РБ Лейпциг
Петер Гулачи сменил клубную прописку
Испанский «Вильярреал» официально объявил о подписании контракта с венгерским вратарем немецкого «РБ Лейпциг» Петером Гулачи.
Отмечается, что контракт между клубом и 36-летним футболистом будет действовать в течение двух следующих сезонов.
Сумма трансфера официально не разглашается, но, по информации СМИ, «желтая субмарина» заплатила за игрока 2 миллиона евро.
Петер Гулачи в сезоне 2025/26 провел 23 матча на клубном уровне, пропустив 32 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.
Ранее «Вильярреал» официально подписал украинского нападающего Юрия Кисака.
Péter Gulácsi realizará mañana su primer entrenamiento como groguet y posteriormente será presentado ante los medios de comunicación como nuevo jugador del Villarreal CF en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva— Villarreal CF (@VillarrealCF) August 3, 2026
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