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Бразилия
03 августа 2026, 23:12 |
149
0

Известный нидерландец потешил требованиями к бразильскому клубу

Мемфис Депай готов и дальше играть в «Коринтиансе» на своих условиях

03 августа 2026, 23:12 |
149
0
Известный нидерландец потешил требованиями к бразильскому клубу
Getty Images/Global Images Ukraine. Мемфис Депай
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32-летний вингер Мемфис Депай отыграл два года по контракту с «Коринтиансом» и снова стал свободным агентом.

Нидерландский футболист два года назад удивил выбором клуба после ухода из «Атлетико», а сейчас снова потешил футбольный мир своими требованиями к «народной команде».

Депай готов остаться, если выполнят его условия:

• Частная ложа на стадионе «Коринтианса»;

• Разрешение использовать стадион максимум 2 дня для проведения собственных мероприятий.

• 50% от дохода, полученного от этих мероприятий.

• Процент от общего призового фонда, если «Коринтианс» выиграет Кубок мира среди клубов 2029 года, даже если он больше не будет играть за клуб.

За два года в Бразилии Депай провел 79 матчей (20 голов и 15 ассистов).

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Мемфис Депай Коринтианс чемпионат Бразилии по футболу
Руслан Полищук Источник: The Touchline
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