Известный нидерландец потешил требованиями к бразильскому клубу
Мемфис Депай готов и дальше играть в «Коринтиансе» на своих условиях
32-летний вингер Мемфис Депай отыграл два года по контракту с «Коринтиансом» и снова стал свободным агентом.
Нидерландский футболист два года назад удивил выбором клуба после ухода из «Атлетико», а сейчас снова потешил футбольный мир своими требованиями к «народной команде».
Депай готов остаться, если выполнят его условия:
• Частная ложа на стадионе «Коринтианса»;
• Разрешение использовать стадион максимум 2 дня для проведения собственных мероприятий.
• 50% от дохода, полученного от этих мероприятий.
• Процент от общего призового фонда, если «Коринтианс» выиграет Кубок мира среди клубов 2029 года, даже если он больше не будет играть за клуб.
За два года в Бразилии Депай провел 79 матчей (20 голов и 15 ассистов).
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