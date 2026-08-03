Известный нидерландец потешил требованиями к бразильскому клубу

32-летний вингер Мемфис Депай отыграл два года по контракту с «Коринтиансом» и снова стал свободным агентом.

Нидерландский футболист два года назад удивил выбором клуба после ухода из «Атлетико», а сейчас снова потешил футбольный мир своими требованиями к «народной команде».

Депай готов остаться, если выполнят его условия:

• Частная ложа на стадионе «Коринтианса»;

• Разрешение использовать стадион максимум 2 дня для проведения собственных мероприятий.

• 50% от дохода, полученного от этих мероприятий.

• Процент от общего призового фонда, если «Коринтианс» выиграет Кубок мира среди клубов 2029 года, даже если он больше не будет играть за клуб.

За два года в Бразилии Депай провел 79 матчей (20 голов и 15 ассистов).