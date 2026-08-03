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  4. Борис Крушинский – о матче с Черноморцем: «Полесье учится на ошибках»
Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 22:49 |
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Борис Крушинский – о матче с Черноморцем: «Полесье учится на ошибках»

Защитник «Полесья» заявил, что команда сделала выводы после матчей в еврокубках

03 августа 2026, 22:49 |
79
0
Борис Крушинский – о матче с Черноморцем: «Полесье учится на ошибках»
ФК Полесье. Борис Крушинский
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Защитник «Полесья» Борис Крушинский сравнил матчи с «Копенгагеном» (1:2) и с «Черноморцем» (2:1).

– Победа была непростая. Расскажите, недавно вы играли в Лиге конференции, здесь сейчас очень жарко.

– На самом деле после дороги, после такого матча с Копенгагеном было очень тяжело. В Дании не так жарко было. Мы приехали в Украину, очень жарко. Судороги берут. Очень тяжело было после дороги, еще и тяжелое поле, но на характере мы одержали победу, и я очень рад.

– В определенный момент матча казалось, когда вы проигрывали со счетом 0:1, игра даже напоминала матч с «Копенгагеном», где вы вертелись у штрафной соперников и что-то не удавалось.

– Да, нам нужна выдержка. С «Копенгагеном» у нас тоже не было выдержки. Но мы учимся на ошибках, и эти ошибки переросли в успех.

– Я думаю, что вам, если говорить о матче с «Копенгагеном», не хватило такого гола, который забил Велетень.

– Возможно и так, но надо учитывать уровень ЛК, где находится «Копенгаген». «Черноморец» тоже хорошая команда, но на сегодняшний день должны срабатывать индивидуальные качества. Когда соперники садятся в свою штрафную, нужно искать выход благодаря индивидуальным умениям и пробивать.

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Борис Крушинский Копенгаген чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Черноморец - Полесье
Руслан Полищук Источник: Камон, Плей
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