Борис Крушинский – о матче с Черноморцем: «Полесье учится на ошибках»

Защитник «Полесья» Борис Крушинский сравнил матчи с «Копенгагеном» (1:2) и с «Черноморцем» (2:1).

– Победа была непростая. Расскажите, недавно вы играли в Лиге конференции, здесь сейчас очень жарко.

– На самом деле после дороги, после такого матча с Копенгагеном было очень тяжело. В Дании не так жарко было. Мы приехали в Украину, очень жарко. Судороги берут. Очень тяжело было после дороги, еще и тяжелое поле, но на характере мы одержали победу, и я очень рад.

– В определенный момент матча казалось, когда вы проигрывали со счетом 0:1, игра даже напоминала матч с «Копенгагеном», где вы вертелись у штрафной соперников и что-то не удавалось.

– Да, нам нужна выдержка. С «Копенгагеном» у нас тоже не было выдержки. Но мы учимся на ошибках, и эти ошибки переросли в успех.

– Я думаю, что вам, если говорить о матче с «Копенгагеном», не хватило такого гола, который забил Велетень.

– Возможно и так, но надо учитывать уровень ЛК, где находится «Копенгаген». «Черноморец» тоже хорошая команда, но на сегодняшний день должны срабатывать индивидуальные качества. Когда соперники садятся в свою штрафную, нужно искать выход благодаря индивидуальным умениям и пробивать.