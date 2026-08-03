Бернарду СИЛВА: «Отказать Реалу невозможно, не раздумывал ни секунды»

Новичок «Реала» Бернарду Силва дал интервью после первой тренировки в мадридском клубе.

«Я устал. Первая тренировка была тяжелой, но я очень рад познакомиться со своими товарищами по команде. Некоторых из них я уже хорошо знаю, потому что много раз играл против них.

Когда появился интерес со стороны «Реала», сказать «нет» было невозможно, и я не раздумывал ни секунды.

После многочисленных матчей против «Реала» понимаешь, насколько это здорово и насколько престижен стадион «Сантьяго Бернабеу». Близость к семье, близость к Португалии и очень похожая культура помогают. Но мечта играть в лучшем клубе в истории футбола – это привилегия».

31-летний футболист переехал в Мадрид на правах свободного агента после девяти лет в «Манчестер Сити».