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  4. Рома предложила 50 млн евро за экс-лидера Шахтера. Но получила отказ
Англия
03 августа 2026, 21:42 |
3583
0

Рома предложила 50 млн евро за экс-лидера Шахтера. Но получила отказ

«Фулхэм» не захотел продавать в Рим бразильца Кевина

03 августа 2026, 21:42 |
3583
0
Рома предложила 50 млн евро за экс-лидера Шахтера. Но получила отказ
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин
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Итальянская «Рома» обратилась с официальным предложением к «Фулхэму» о покупке 23-летнего вингера английской команды Кевина, который известен в Украине по выступлениям в составе «Шахтера».

За бразильца «волки» предлагали 50 миллионов евро с учетом бонусных выплат, но «Фулхэм» от сделки оперативно отказался.

Лондонцы полагают, что Кевин имеет потенциал, чтобы вскоре стоить гораздо дороже.

Впрочем, до завершения работы трансферного окна не исключено, что «Рома» предпримет еще попытку договориться с «дачниками».

«Фулхэм» купил Кевина летом минувшего года у «Шахтера» за 45 миллионов евро, из которых 40 были прописаны в качестве основной суммы, а еще 5 – в виде бонусов.

За сезон в Англии бразильский вингер провел 31 официальный матч за «Фулхэм», отличившись 3 голами и 4 ассистами.

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Кевин (Лопес де Маседо) Фулхэм Рома Рим трансферы АПЛ Шахтер Донецк трансферы Серии A
Алексей Сливченко Источник: Globo Esporte
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