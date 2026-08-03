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  4. Рамик ГАДЖИЕВ: «Первая игра после ребрендинга – историческая для Харькова»
Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 20:49 | Обновлено 03 августа 2026, 20:58
174
0

Рамик ГАДЖИЕВ: «Первая игра после ребрендинга – историческая для Харькова»

Полузащитник забил победный гол в поединке 1-го тура против Харькова

03 августа 2026, 20:49 | Обновлено 03 августа 2026, 20:58
174
0
Рамик ГАДЖИЕВ: «Первая игра после ребрендинга – историческая для Харькова»
ФК Харьков. Рамик Гаджиев
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Полузащитник Харькова Рамик Гаджиев поделился эмоциями после игры с ровенским Вересом (1:0) в матче 1-го тура УПЛ, в котором он стал автором гола.

– Рамик, каково это – быть героем матча?

– Приятно. Рад, что забил. Первая игра после ребрендинга под названием Харьков – это была историческая игра. Я очень рад, что мы победили и что я стал автором гола. Я харьковчанин и очень этим горжусь.

– Игра складывалась так, что вы создавали моменты, но никак не удавалось забить. Младен потом проводил замены. С какими словами, с какой установкой тебя выпускал на поле главный тренер?

– Он сказал: «Давай, Рамик», и все – я пошел. Конечно, если меня, атакующего игрока, выпускает тренер на последних минутах, то он надеется, что я помогу забить гол и сделаю какое-то результативное действие, чтобы мы победили. Поэтому я ему благодарен, что он выпустил меня на поле и что я реализовал этот момент и забил.

– В той ситуации прочитал эпизод и выжидал свой момент, чтобы отличиться?

– Я просто бежал в штрафную площадку и ждал своего момента, потому что нужно было забивать. И так получилось, что мяч отскочил именно ко мне, была ударная позиция, и я смог реализовать.

– Если не ошибаюсь, это твой первый мяч после травмы, на официальном уровне? Думаю, для тебя он также персонально важен.

– Да, но я уже стараюсь забыть о том, что было в прошлом сезоне. Я это прошел, ментально и физически стал сильнее. И это была всего лишь вторая игра после моего возвращения на поле в официальном матче. Я очень рад, что забил. А то, что было, остается позади.

– Было очень шумно в раздевалке Харькова. Ты успел туда забежать. Что там было, какую речь говорил президент?

– Он поблагодарил всех за игру, за то, что мы боролись до последних минут. Он тоже рад, что мы победили. Я считаю, что мы должны были намного раньше забивать и делать эту победу более простой, а не дотягивать до последних минут. Но победа есть победа. Это первая игра, старт сезона, а он всегда непростой. Хорошо, что мы победили и взяли три зачетных очка.

– Старт сезона действительно получился непростым, по крайней мере по календарю. Насколько мотивирует эта победа? Добавляет уверенности в собственных силах?

– Конечно, потому что я даже не могу представить, каким было бы настроение на следующие игры, если бы мы не победили. А сейчас у всех отличное настроение. Все пойдут отдыхать с высоко поднятой головой и уже настраиваться на следующие матчи. У нас впереди два непростых соперника, поэтому будем готовиться.

– Ты отметил, что это первый официальный матч Харькова. А себе оставишь что-то на память об этом поединке?

– Я об этом еще не думал. Оставлю это в памяти.

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Харьков чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Рамик Гаджиев Харьков - Верес
Николай Степанов Источник: ФК Харьков
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