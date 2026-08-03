Украина. Премьер лига03 августа 2026, 20:37 |
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Шахтер в шестой раз забил 5+ голов в стартовом матче сезона ЧУ
Вспомним самые крупные победы горняков в первых поединках сезонов УПЛ
03 августа 2026, 20:37 |
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Донецкий Шахтер в шестой раз в клубной истории начал сезон чемпионата Украины с матча, в котором забил 5+ голов.
Произошло это в первом туре сезона 2026/27 против Кудровки, в котором горняки победили со счетом 5:1.
Лишь однажды Шахтер забивал 6 голов в стартовом матче сезона (2012, 6:0 против Арсенала).
Вспомним самые крупные победы горняков в первых поединках сезонов чемпионата Украины.
Самые крупные победы Шахтера в стартовых матчах сезонов чемпионата Украины
- 2012: Шахтер – Арсенал – 6:0
- 2024: Ворскла – Шахтер – 0:5
- 2006: Шахтер – Кривбасс – 5:0
- 1997: Металлург Мариуполь – Шахтер – 0:5
- 2026: Шахтер – Кудровка – 5:1
- 2001: Шахтер – Закарпатье – 5:1
- 2011: Шахтер – Оболонь – 4:0
- 2016: Шахтер – Зирка – 4:1
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