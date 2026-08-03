Шахтер в шестой раз забил 5+ голов в стартовом матче сезона ЧУ

Донецкий Шахтер в шестой раз в клубной истории начал сезон чемпионата Украины с матча, в котором забил 5+ голов.

Произошло это в первом туре сезона 2026/27 против Кудровки, в котором горняки победили со счетом 5:1.

Лишь однажды Шахтер забивал 6 голов в стартовом матче сезона (2012, 6:0 против Арсенала).

Вспомним самые крупные победы горняков в первых поединках сезонов чемпионата Украины.

Самые крупные победы Шахтера в стартовых матчах сезонов чемпионата Украины