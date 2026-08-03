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  4. Шахтер в шестой раз забил 5+ голов в стартовом матче сезона ЧУ
Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 20:37 |
329
0

Шахтер в шестой раз забил 5+ голов в стартовом матче сезона ЧУ

Вспомним самые крупные победы горняков в первых поединках сезонов УПЛ

03 августа 2026, 20:37 |
329
0
Шахтер в шестой раз забил 5+ голов в стартовом матче сезона ЧУ
ФК Шахтер
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Донецкий Шахтер в шестой раз в клубной истории начал сезон чемпионата Украины с матча, в котором забил 5+ голов.

Произошло это в первом туре сезона 2026/27 против Кудровки, в котором горняки победили со счетом 5:1.

Лишь однажды Шахтер забивал 6 голов в стартовом матче сезона (2012, 6:0 против Арсенала).

Вспомним самые крупные победы горняков в первых поединках сезонов чемпионата Украины.

Самые крупные победы Шахтера в стартовых матчах сезонов чемпионата Украины

  • 2012: Шахтер – Арсенал – 6:0
  • 2024: Ворскла – Шахтер – 0:5
  • 2006: Шахтер – Кривбасс – 5:0
  • 1997: Металлург Мариуполь – Шахтер – 0:5
  • 2026: Шахтер – Кудровка – 5:1
  • 2001: Шахтер – Закарпатье – 5:1
  • 2011: Шахтер – Оболонь – 4:0
  • 2016: Шахтер – Зирка – 4:1
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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк статистика Украинская Премьер-лига Шахтер - Кудровка Кудровка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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