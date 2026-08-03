Кауан Элиас стал 22-м автором хет-трика в составе Шахтера в УПЛ

Бразильский нападающий донецкого Шахтера Кауан Элиас стал 22-м игроком в истории клуба, отличившимся хет-триком в УПЛ.

Произошло это в матче 1-го тура сезона 2026/27, в котором горняки победили Кудровку со счетом 5:1.

По этому поводу вспомним всех футболистов Шахтера, имеющих в своем активе хет-трик в чемпионате Украины.

Футболисты Шахтера, делавшие хет-трик в УПЛ