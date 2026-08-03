Украина. Премьер лига03 августа 2026, 20:26 | Обновлено 03 августа 2026, 20:27
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Кауан Элиас стал 22-м автором хет-трика в составе Шахтера в УПЛ
Вспомним всех футболистов горняков, имеющих в своем активе хет-трик в чемпионате Украины
03 августа 2026, 20:26 | Обновлено 03 августа 2026, 20:27
272
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Бразильский нападающий донецкого Шахтера Кауан Элиас стал 22-м игроком в истории клуба, отличившимся хет-триком в УПЛ.
Произошло это в матче 1-го тура сезона 2026/27, в котором горняки победили Кудровку со счетом 5:1.
По этому поводу вспомним всех футболистов Шахтера, имеющих в своем активе хет-трик в чемпионате Украины.
Футболисты Шахтера, делавшие хет-трик в УПЛ
- 3 – Олег Матвеев (2 хет-трика и 1 покер)
- 2 – Андрей Воробей, Алексей Белик, Брандау (1 хет-трик и 1 покер), Жуниор Мораес
- 1 – Сергей Ребров, Игорь Петров, Сергей Ателькин, Михаил Поцхверия, Сергей Попов, Мариан Савву, Джулиус Агахова, Генрих Мхитарян, Факундо Феррейра (результат матча позже был аннулирован), Тайсон, Дентиньо, Даниил Сикан, Марлос Гомес, Артем Бондаренко, Георгий Судаков (покер), Лассина Траоре, Кауан Элиас
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