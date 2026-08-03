Виталий ПОНОМАРЕВ: «Попробуем снова пробиться в еврокубки»

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев прокомментировал ничью в матче с «Буковиной» (0:0) в первом туре УПЛ.

– Ну, мы готовились к сложному матчу, но его можно расценивать по-разному, потому что в четверг мы отыграли 120 минут в матче еврокубка, поэтому в конце второго тайма сдали. Но я сказал команде: если мы хотим играть в таком режиме, мы должны быть к этому готовы.

Конечно, физиологию не обманешь, это физиологические процессы, но нужно черпать откуда-то силы, характер и доигрывать. Демонстрировать достойную, качественную игру. Поэтому ощущения неоднозначные, ведь если бы удалось попасть в еврокубки, пришлось бы снова через два-три дня играть матчи еврокубков, и к этому нужно быть готовым.

– Какие сейчас цели у ЛНЗ? Как вы должны завершить сезон, чтобы сказать, что он прошел успешно?

– Нужно попытаться попасть в зону еврокубков, нужно попытаться побороться за призовые места, за Кубок Украины. Потому что раз мы в прошлом чемпионате стали серебряными призерами, было бы неправильно не ставить сейчас цели. Цели нужно ставить, мы постараемся это сделать, достичь их. Только чемпионат покажет, насколько нам это удастся.