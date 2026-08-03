Виталий ПОНОМАРЕВ: «Попробуем снова пробиться в еврокубки»
Тренер ЛНЗ ставит перед командой высокие задачи
Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев прокомментировал ничью в матче с «Буковиной» (0:0) в первом туре УПЛ.
– Ну, мы готовились к сложному матчу, но его можно расценивать по-разному, потому что в четверг мы отыграли 120 минут в матче еврокубка, поэтому в конце второго тайма сдали. Но я сказал команде: если мы хотим играть в таком режиме, мы должны быть к этому готовы.
Конечно, физиологию не обманешь, это физиологические процессы, но нужно черпать откуда-то силы, характер и доигрывать. Демонстрировать достойную, качественную игру. Поэтому ощущения неоднозначные, ведь если бы удалось попасть в еврокубки, пришлось бы снова через два-три дня играть матчи еврокубков, и к этому нужно быть готовым.
– Какие сейчас цели у ЛНЗ? Как вы должны завершить сезон, чтобы сказать, что он прошел успешно?
– Нужно попытаться попасть в зону еврокубков, нужно попытаться побороться за призовые места, за Кубок Украины. Потому что раз мы в прошлом чемпионате стали серебряными призерами, было бы неправильно не ставить сейчас цели. Цели нужно ставить, мы постараемся это сделать, достичь их. Только чемпионат покажет, насколько нам это удастся.
Следующий матч ЛНЗ сыграет против «Карпат» 8 августа.
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