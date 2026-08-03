Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Шахтер снова ведет во Львове после удара головой
Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 19:26 | Обновлено 03 августа 2026, 19:54
199
0

ВИДЕО. Шахтер снова ведет во Львове после удара головой

Шахтер во второй раз забил Кудровке

03 августа 2026, 19:26 | Обновлено 03 августа 2026, 19:54
199
0
ВИДЕО. Шахтер снова ведет во Львове после удара головой
Getty Images/Global Images Ukraine. Кауан Элиас
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Во Львове начался второй тайм матча первого тура Премьер-лиги между «Шахтером» и Кудровкой».

На 55-й минуте Алиссон отдал прекрасную передачу на Кауана Элиаса, который головой спокойно пробил мимо голкипера Артема Яшкова – 2:1.

До перерыва отличились Алиссон и Артур Думанюк.

ВИДЕО. Шахтер снова ведет во Львове после удара головой

По теме:
Несколько игроков Буковины восстановились после травм
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Попробуем снова пробиться в еврокубки»
Уверенный старт чемпиона. Шахтер во Львове разгромил Кудровку
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Кудровка Шахтер - Кудровка
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Фиг кто подумает, что они паленные»
Бокс | 03 августа 2026, 05:32 1
Александр УСИК: «Фиг кто подумает, что они паленные»
Александр УСИК: «Фиг кто подумает, что они паленные»

Боксер рассказал, как приобрел поддельные часы Rolex

Шахтер – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 03 августа 2026, 16:00 12
Шахтер – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Действующий чемпион начинает защиту титула

Поставлена точка в трансфере Цыганкова в известный клуб Ла Лиги
Футбол | 03.08.2026, 09:59
Поставлена точка в трансфере Цыганкова в известный клуб Ла Лиги
Поставлена точка в трансфере Цыганкова в известный клуб Ла Лиги
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мне больно. Наши отношения прекращены»
Футбол | 03.08.2026, 09:28
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мне больно. Наши отношения прекращены»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мне больно. Наши отношения прекращены»
«Это ключевой фактор». Экс-капитан Ливерпуля раскрыл, чего перешёл в Челси
Футбол | 03.08.2026, 18:39
«Это ключевой фактор». Экс-капитан Ливерпуля раскрыл, чего перешёл в Челси
«Это ключевой фактор». Экс-капитан Ливерпуля раскрыл, чего перешёл в Челси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик ответил Чисоре, который назвал его уродом и уехал в россию
Усик ответил Чисоре, который назвал его уродом и уехал в россию
03.08.2026, 09:15 1
Бокс
Суркис нашел замену Костюку. Запланирована встреча
Суркис нашел замену Костюку. Запланирована встреча
02.08.2026, 09:12 65
Футбол
Суркис принял решение по тренеру после фиаско от ПАОКа
Суркис принял решение по тренеру после фиаско от ПАОКа
03.08.2026, 07:17 29
Футбол
Владимир Кличко хочет найти нового Усика
Владимир Кличко хочет найти нового Усика
02.08.2026, 07:12
Бокс
Челси нашел новый клуб для Мудрика после допинг-скандала
Челси нашел новый клуб для Мудрика после допинг-скандала
02.08.2026, 08:44 5
Футбол
Итоговая таблица Лиги наций по волейболу. Место Украины и медалисты
Итоговая таблица Лиги наций по волейболу. Место Украины и медалисты
02.08.2026, 17:35 5
Волейбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
01.08.2026, 18:33 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем