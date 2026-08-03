Украина. Премьер лига03 августа 2026, 19:26 | Обновлено 03 августа 2026, 19:54
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ВИДЕО. Шахтер снова ведет во Львове после удара головой
Шахтер во второй раз забил Кудровке
03 августа 2026, 19:26 | Обновлено 03 августа 2026, 19:54
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Во Львове начался второй тайм матча первого тура Премьер-лиги между «Шахтером» и Кудровкой».
На 55-й минуте Алиссон отдал прекрасную передачу на Кауана Элиаса, который головой спокойно пробил мимо голкипера Артема Яшкова – 2:1.
До перерыва отличились Алиссон и Артур Думанюк.
ВИДЕО. Шахтер снова ведет во Львове после удара головой
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