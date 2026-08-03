Во Львове начался второй тайм матча первого тура Премьер-лиги между «Шахтером» и Кудровкой».

На 55-й минуте Алиссон отдал прекрасную передачу на Кауана Элиаса, который головой спокойно пробил мимо голкипера Артема Яшкова – 2:1.

До перерыва отличились Алиссон и Артур Думанюк.

ВИДЕО. Шахтер снова ведет во Львове после удара головой