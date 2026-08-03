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Чемпионат Украины
03 августа 2026, 18:58 | Обновлено 03 августа 2026, 20:23
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0

Александр КАРАВАЕВ: «Я увидел, что нужен этой команде»

Защитник горняков поделился мыслями про свой переход

03 августа 2026, 18:58 | Обновлено 03 августа 2026, 20:23
8
0
Александр КАРАВАЕВ: «Я увидел, что нужен этой команде»
Александр Караваев. ФК Шахтер
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В эфире УПЛ ТВ новичок «Шахтера» Александр Караваев рассказал про свой переход в состав принципиального соперника «Динамо».

"Такой этап моей карьеры. Для меня новый вызов тем более в таком возрасте опытном. Много эмоций, все хочется на максимум показывать на поле. Провели очень хорошо сборы и подготовились на максимум к чемпионату".

Друзья, родные и моя обстановка – все на 100% поддержали мое решение в плане футбольной карьеры и развития. Я увидел, что нужен этой команде, поэтому и сделал такой выбор. Понимаю, что некоторые болельщики не поняли моего решения. Каждое мнение воспринимаю положительно, у каждого есть свое видение.

Далось нелегко. Но когда увидел это желание и те цели «Шахтера» настойчиво меня хотел. Поэтому я сделал этот выбор, потому что увидел, что нужен этой команде", - сказал новичок.

Напомним, что Караваев является воспитанником «Шахтера», но последние 7 лет выступал в составе киевского «Динамо». В донецкий клуб защитник вернулся летом 2026 года в статусе свободного агента.

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Шахтер Донецк Александр Караваев интервью
Horo Источник: УПЛ-ТВ
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