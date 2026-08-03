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03 августа 2026, 18:15 | Обновлено 03 августа 2026, 18:49
11
0

Назар Домчак – среди лучших

Украинский голкипер вошел в топ-3 рейтинга CIES

03 августа 2026, 18:15 | Обновлено 03 августа 2026, 18:49
11
0
Назар Домчак – среди лучших
Назар Домчак. ФК Славия
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Перспективный украинский голкипер пражской Славии Назар Домчак вошел в рейтинг от CIES Football Observatory, заняв итоговое второе место в рейтинге перспективных молодых футболистов, которые выступают в Чехии, Польши и Словакии.

При формировании рейтинга учитывались количество игровых минут, уровень турнира, а также возраст футболистов по сравнению с другими игроками их позиций. По сумме всех критериев Домчак набрал x2.59.

Первым в этом списке стал защитник польского Леха Михал Гургуль с результатом x2.68. А третье место также у представителя Леха Войцеха Моньки, у которого суммарно получилось x2.46.

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Назар Домчак чемпионат Чехии по футболу Славия Прага
Horo Источник: CIES
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