Назар Домчак – среди лучших

Перспективный украинский голкипер пражской Славии Назар Домчак вошел в рейтинг от CIES Football Observatory, заняв итоговое второе место в рейтинге перспективных молодых футболистов, которые выступают в Чехии, Польши и Словакии.

При формировании рейтинга учитывались количество игровых минут, уровень турнира, а также возраст футболистов по сравнению с другими игроками их позиций. По сумме всех критериев Домчак набрал x2.59.

Первым в этом списке стал защитник польского Леха Михал Гургуль с результатом x2.68. А третье место также у представителя Леха Войцеха Моньки, у которого суммарно получилось x2.46.