Назар Домчак – среди лучших
Украинский голкипер вошел в топ-3 рейтинга CIES
Перспективный украинский голкипер пражской Славии Назар Домчак вошел в рейтинг от CIES Football Observatory, заняв итоговое второе место в рейтинге перспективных молодых футболистов, которые выступают в Чехии, Польши и Словакии.
При формировании рейтинга учитывались количество игровых минут, уровень турнира, а также возраст футболистов по сравнению с другими игроками их позиций. По сумме всех критериев Домчак набрал x2.59.
Первым в этом списке стал защитник польского Леха Михал Гургуль с результатом x2.68. А третье место также у представителя Леха Войцеха Моньки, у которого суммарно получилось x2.46.
Top prospects in 🇨🇿🇵🇱🇸🇰 as per last year minutes & matches' level vs same age & position players 🆙— CIES Football Obs (@CIES_Football) July 31, 2026
🥇 #MichalGurgul 🇵🇱 x2.68
🥈 #NazarDomchak 🇺🇦 x2.59
🥉 #WojciechMonka 🇵🇱 x2.46
Full method 👉 https://t.co/Dj0TstutQv#Kozubal 🇵🇱 #Chaloupek 🇨🇿 #Paliscak 🇸🇰 #Sochurek 🇨🇿 #Alococer… pic.twitter.com/aqCrhUitdQ
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