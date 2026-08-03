Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. УПЛ раздала Золотые мячи. Награды получили лучший игрок и тренер
Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 18:29 | Обновлено 03 августа 2026, 18:47
777
0

ФОТО. УПЛ раздала Золотые мячи. Награды получили лучший игрок и тренер

Мендоса получил награду уже в составе Шахтера

03 августа 2026, 18:29 | Обновлено 03 августа 2026, 18:47
777
0
ФОТО. УПЛ раздала Золотые мячи. Награды получили лучший игрок и тренер
ФК Шахтер. Дмитрий Ризнык
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Перед матчем чемпионата Украины между Шахтером и Кудровкой УПЛ вручила индивидуальные награды по итогам минувшего сезона.

Мини золотые мячи получили лучший вратарь прошлого чемпионата Дмитрий Ризнык, лучший игрок, хавбек Глейкер Мензоса, и лучший тренер Арда Туран.

Ризнык и Туран представляют Шахтер, а Мендоса получил приз за выступления в Кривбассе, откуда венесуэлец летом перебрался в состав чемпиона Украины.

По теме:
ВИДЕО. Шахтер забил первый гол в сезоне, наказав голкипера за ошибку
«Это исторический матч». Тренер Буковины прокомментировал ничью с ЛНЗ
Новичок Полесья: «Хочу стать таким же храбрым, как украинцы»
Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Дмитрий Ризнык Арда Туран Глейкер Мендоса
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Бокс | 03 августа 2026, 00:44 1
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты

Эй-Джей поместил украинца на первую строчку

«Не очень хочу об этом говорить». Авагимян – о долгах Черноморца
Футбол | 03 августа 2026, 15:55 0
«Не очень хочу об этом говорить». Авагимян – о долгах Черноморца
«Не очень хочу об этом говорить». Авагимян – о долгах Черноморца

Артур утверждает, что футболисты получают свои зарплаты

Александр УСИК: «Фиг кто подумает, что они паленные»
Бокс | 03.08.2026, 05:32
Александр УСИК: «Фиг кто подумает, что они паленные»
Александр УСИК: «Фиг кто подумает, что они паленные»
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
Бокс | 03.08.2026, 02:02
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
В УЕФА сократили число возможных соперников Динамо в Q4 Лиги конференций
Футбол | 03.08.2026, 09:35
В УЕФА сократили число возможных соперников Динамо в Q4 Лиги конференций
В УЕФА сократили число возможных соперников Динамо в Q4 Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
01.08.2026, 18:33 5
Бокс
Поставлена точка в трансфере Цыганкова в известный клуб Ла Лиги
Поставлена точка в трансфере Цыганкова в известный клуб Ла Лиги
03.08.2026, 09:59 1
Футбол
Ливерпуль, ведя 2:0, получил 4 мяча за 30 минут и упустил из рук трофей
Ливерпуль, ведя 2:0, получил 4 мяча за 30 минут и упустил из рук трофей
03.08.2026, 01:23 3
Футбол
Челси получил официальное предложение о трансфере Мудрика
Челси получил официальное предложение о трансфере Мудрика
02.08.2026, 09:44 11
Футбол
Александр УСИК: «Это особенный боксер. Он – будущее»
Александр УСИК: «Это особенный боксер. Он – будущее»
01.08.2026, 23:08
Бокс
Владимир Кличко хочет найти нового Усика
Владимир Кличко хочет найти нового Усика
02.08.2026, 07:12
Бокс
Мудрик определился, за какой клуб будет играть после возвращения в футбол
Мудрик определился, за какой клуб будет играть после возвращения в футбол
03.08.2026, 07:32 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем