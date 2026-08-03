ФОТО. УПЛ раздала Золотые мячи. Награды получили лучший игрок и тренер

Перед матчем чемпионата Украины между Шахтером и Кудровкой УПЛ вручила индивидуальные награды по итогам минувшего сезона.

Мини золотые мячи получили лучший вратарь прошлого чемпионата Дмитрий Ризнык, лучший игрок, хавбек Глейкер Мензоса, и лучший тренер Арда Туран.

Ризнык и Туран представляют Шахтер, а Мендоса получил приз за выступления в Кривбассе, откуда венесуэлец летом перебрался в состав чемпиона Украины.