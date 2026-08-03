Украина. Премьер лига03 августа 2026, 18:29 | Обновлено 03 августа 2026, 18:47
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ФОТО. УПЛ раздала Золотые мячи. Награды получили лучший игрок и тренер
Мендоса получил награду уже в составе Шахтера
03 августа 2026, 18:29 | Обновлено 03 августа 2026, 18:47
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Перед матчем чемпионата Украины между Шахтером и Кудровкой УПЛ вручила индивидуальные награды по итогам минувшего сезона.
Мини золотые мячи получили лучший вратарь прошлого чемпионата Дмитрий Ризнык, лучший игрок, хавбек Глейкер Мензоса, и лучший тренер Арда Туран.
Ризнык и Туран представляют Шахтер, а Мендоса получил приз за выступления в Кривбассе, откуда венесуэлец летом перебрался в состав чемпиона Украины.
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