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  4. ОФИЦИАЛЬНО. 40-летний Джеко подписал контракт с клубом Бундеслиги
Германия
03 августа 2026, 18:45 | Обновлено 03 августа 2026, 18:54
746
0

ОФИЦИАЛЬНО. 40-летний Джеко подписал контракт с клубом Бундеслиги

Эдин решил остаться в Шальке

03 августа 2026, 18:45 | Обновлено 03 августа 2026, 18:54
746
0
ОФИЦИАЛЬНО. 40-летний Джеко подписал контракт с клубом Бундеслиги
ФК Шальке. Эдин Джеко
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Шальке, который по итогам прошлого сезона вернулся в Бундеслигу, подписал новый контракт с форвардом Эдином Джеко. Договор рассчитан до лета 2027 года.

В прошлом сезоне Джеко забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи в 29 матчах.

Летом бомбардир сыграл на ЧМ-2026 в составе сборной Боснии и Герцеговины.

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Шальке Эдин Джеко Бундеслига
Иван Зинченко Источник: ФК Шальке
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