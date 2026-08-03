ОФИЦИАЛЬНО. 40-летний Джеко подписал контракт с клубом Бундеслиги

Шальке, который по итогам прошлого сезона вернулся в Бундеслигу, подписал новый контракт с форвардом Эдином Джеко. Договор рассчитан до лета 2027 года.

В прошлом сезоне Джеко забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи в 29 матчах.

Летом бомбардир сыграл на ЧМ-2026 в составе сборной Боснии и Герцеговины.