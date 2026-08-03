Германия03 августа 2026, 18:45 | Обновлено 03 августа 2026, 18:54
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ОФИЦИАЛЬНО. 40-летний Джеко подписал контракт с клубом Бундеслиги
Эдин решил остаться в Шальке
03 августа 2026, 18:45 | Обновлено 03 августа 2026, 18:54
746
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Шальке, который по итогам прошлого сезона вернулся в Бундеслигу, подписал новый контракт с форвардом Эдином Джеко. Договор рассчитан до лета 2027 года.
В прошлом сезоне Джеко забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи в 29 матчах.
Летом бомбардир сыграл на ЧМ-2026 в составе сборной Боснии и Герцеговины.
Unsere Nummer 🔟! 🤩— FC Schalke 04 (@s04) August 3, 2026
Hier geht's zum #S04-Heimtrikot mit dem passenden Flock ➡ https://t.co/0Ae4lGCIYE pic.twitter.com/1IO6xXTSfw
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