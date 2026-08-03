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  4. Юрий-Владимир ГЕРЕТА: «Очень приятно вернуться в родной клуб»
Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 23:36 |
102
0

Юрий-Владимир ГЕРЕТА: «Очень приятно вернуться в родной клуб»

Украинский вратарь прокомментировал свой переход во львовские «Карпаты»

03 августа 2026, 23:36 |
102
0
Юрий-Владимир ГЕРЕТА: «Очень приятно вернуться в родной клуб»
ФК Карпаты. Юрий-Владимир Герета
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Украинский вратарь Юрий-Владимир Герета прокомментировал свой переход во львовские «Карпаты» из львовского «Руха»:

«Очень приятно вернуться в родной клуб. Это место, которое для меня много значит. Я счастлив снова быть здесь и готов работать, чтобы своей игрой помогать команде достигать высоких результатов. Я всегда положительно отношусь к конкуренции. Она мотивирует становиться сильнее. Я уверен в своих силах и знаю, что всё зависит от моей работы, а решение по составу всегда остаётся за тренерским штабом.

Моя цель — играть, прогрессировать и быть максимально полезным для команды. Хочу помочь «Карпатам» достичь поставленных целей и сделаю всё, чтобы заслужить доверие тренерского штаба. Когда-то и я был среди этих болельщиков и болел за нашу команду, а теперь обещаю, что всегда буду выкладываться на все сто и надеюсь, что вместе мы переживем много ярких моментов и подарим болельщикам немало побед».

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Дмитрий Вус Источник: ФК Карпаты Львов
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